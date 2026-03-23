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Los agricultores de Tenerife respiran tras las lluvias de la borrasca Therese: seis meses de agua garantizada para el regadío

La balsa de El Saltadero, en Granadilla de Abona, está al 99% de su capacidad. La de San Isidro está al 95%, mientras que la de Taco, en Los Silos, llega hasta el 94%

Cinco balsas se encuentran por encima del 80% de su capacidad

Cinco balsas se encuentran por encima del 80% de su capacidad / Arturo Jiménez

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Las lluvias de la borrasca Therese garantizan el agua para regadío más allá de los meses de verano. Son seis meses de alivio para los agricultores de Tenerife después de años de intensa sequía y de que la declaración de emergencia hídrica finalizara el pasado 28 de febrero. El Cabildo de Tenerife asegura que las balsas gestionadas por BALTEN están al 77,4% de su capacidad, acumulando 3,9 millones de metros cúbicos.

La balsa de El Saltadero, en Granadilla de Abona, se encuentra al 99% de su capacidad. También en el mismo municipio, la infraestructura hídrica de San Isidro está al 95%, mientras que la de Taco, en Los Silos, llega hasta el 94%. Les siguen los embalses de Trevejos (Vilaflor) al 89% y de Lomo El Balo (Guía de Isora) al 84%.

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De los mejores datos en dos décadas

Este volumen de agua almacenada supone el noveno mejor registro de los últimos 20 años. Durante los días de este mes de marzo, las balsas cuentan con 388.000 metros cúbicos adicionales a las reservas generales, con una incidencia especialmente positiva en la zona norte de la Isla. La zona sur también experimenta una recuperación notable gracias a las precipitaciones registradas por Therese.

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