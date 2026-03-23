La Aemet prevé temperaturas más bajas de lo habitual para la Semana Santa en Tenerife

La predicción de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) para la Semana Santa en Tenerife llega marcada por la "incertidumbre en el pronóstico", aunque ya se dibujan algunas tendencias clave. Según la Aemet, los primeros modelos apuntan a un escenario estable, con posibilidad de lluvias en el conjunto del Archipiélago y temperaturas algo más bajas de lo habitual.

La Semana Santa, que este año se desarrolla entre el 30 de marzo y el 5 de abril, podría estar acompañada de un tiempo más tranquilo de lo habitual. Aun así, no se descartan precipitaciones ocasionales o débiles en Canarias, mientras que los termómetros se moverán en valores propios de la época o ligeramente por debajo.

Esto significa que, no se espera un periodo especialmente lluvioso, aunque sí podrían aparecer chubascos puntuales, algo frecuente en la primavera en las Islas. En cualquier caso, la Aemet recuerda que se trata de "una previsión a corto plazo y que la predicción puede cambiar de forma considerable en próximas actualizaciones.

La borrasca Therese marcará la semana previa

Antes del incio de la Semana Santa, el tiempo en Tenerife estará marcado por la borrasca Therese. Durante la semana del 23 al 29 de marzo se esperan lluvias localmente fuertes y persistentes en Canarias al inicio de la semana. A partir del martes, las precipitaciones tenderán a perder intensidad. Las temperaturas serán suaves, con ambiente fresco de madrugada y a primeras horas de la mañana y más templado al mediodía y por la tarde.