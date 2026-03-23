La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes
Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios, aunque se esperan heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma
La AEMET prevé que durante la madrugada del martes se registren en Canarias chubascos dispersos y localmente fuertes, acompañados de tormentas y asociados a la borrasca Therese, que estará en Canarias hasta el próximo miércoles.
En el mar habrá norte o noreste 3 a 5, ocasionalmente 6 al noroeste por la noche. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada al noroeste por la noche. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros. Aguaceros y tormentas y visibilidad regular o mala, informa Efe.
Predicción por islas para este martes en Canarias:
TENERIFE
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 22
LA GOMERA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 16 21
LA PALMA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur, tendiendo a dirección variable por la noche.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 13 22
EL HIERRO
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 16
LANZAROTE
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 15 21
FUERTEVENTURA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 21
GRAN CANARIA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos. No se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 22
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