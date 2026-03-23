Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseInfluencer CecopinObras Cine BaudetColisión muy grave Guía de IsoraIncidencias borrascaDepuradora de Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios, aunque se esperan heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma

La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

María Pisaca

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La AEMET prevé que durante la madrugada del martes se registren en Canarias chubascos dispersos y localmente fuertes, acompañados de tormentas y asociados a la borrasca Therese, que estará en Canarias hasta el próximo miércoles.

En el mar habrá norte o noreste 3 a 5, ocasionalmente 6 al noroeste por la noche. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada al noroeste por la noche. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros. Aguaceros y tormentas y visibilidad regular o mala, informa Efe.

Predicción por islas para este martes en Canarias:

TENERIFE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur, tendiendo a dirección variable por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 22

EL HIERRO

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 16

LANZAROTE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 21

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

Ver galería

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese / El Día

FUERTEVENTURA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos. No se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
  2. La Aemet pronostica tormentas y fuerte viento este domingo en Tenerife por la borrasca Therese
  3. Un plan de 500 millones para garantizar el suministro de agua a Tenerife en 10 años
  4. El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores
  5. El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
  6. El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
  7. Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
  8. Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas

Pedro Suárez, presidentes de Puertos de Tenerife: «El puerto de Granadilla será clave en el mix energético del futuro»

La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero

El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin

El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin

La Asociación de Periodistas de Tenerife ve "inadmisible" que se permita a un creador de contenido hacer un directo desde el Cecopin en plena alerta

La Asociación de Periodistas de Tenerife ve "inadmisible" que se permita a un creador de contenido hacer un directo desde el Cecopin en plena alerta

Santa Cruz reactiva el PEMU y suspende las actividades municipales en Anaga por riesgo de lluvias intensas

Santa Cruz reactiva el PEMU y suspende las actividades municipales en Anaga por riesgo de lluvias intensas

La DGT y la Guardia Civil vigilan a los conductores tinerfeños: multa de 200 euros por no respetar esta nueva señal

La DGT y la Guardia Civil vigilan a los conductores tinerfeños: multa de 200 euros por no respetar esta nueva señal

EN DIRECTO | La borrasca Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles

EN DIRECTO | La borrasca Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles
Tracking Pixel Contents