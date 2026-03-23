La Aemet prevé chubascos fuertes y tormentas en Tenerife durante la madrugada del martes

La AEMET prevé que durante la madrugada del martes se registren en Canarias chubascos dispersos y localmente fuertes, acompañados de tormentas y asociados a la borrasca Therese, que estará en Canarias hasta el próximo miércoles.

En el mar habrá norte o noreste 3 a 5, ocasionalmente 6 al noroeste por la noche. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada al noroeste por la noche. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros. Aguaceros y tormentas y visibilidad regular o mala, informa Efe.

Predicción por islas para este martes en Canarias:

TENERIFE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur, tendiendo a dirección variable por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 22

EL HIERRO

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 16

LANZAROTE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 21

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese / El Día

FUERTEVENTURA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos. No se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22