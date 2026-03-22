Tenerife pasa a prealerta tras la "aparente calma" de la borrasca Therese: incidencias en la costa y cortes de suministro eléctrico

La isla de Tenerife ha pasado a situación de prealerta desde las 08:00 horas de este domingo, tras la actualización del Plan Insular de Emergencias (PEIN), una vez superada la fase más intensa de la borrasca Therese y la "aparente calma" registrada en la madrugada de hoy.

Según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife, la noche ha transcurrido sin incidencias graves, aunque se han registrado varios efectos asociados al temporal, especialmente en zonas costeras y medianías.

Incidencias en la costa y cortes de suministro

Las principales afecciones se han concentrado en áreas del litoral debido a la subida del nivel del mar. Localidades como El Médano, en Granadilla, el Puertito de Adeje, Guía de Isora y Buenavista del Norte han registrado problemas puntuales vinculados al oleaje.

Los efectos de la borrasca Therese, en El Médano, en Tenerife (21/03/2026) / Arturo Jiménez

También se han producido cortes de suministro eléctrico en algunas zonas, afectando a una treintena de personas y al alumbrado público. Estas incidencias, aunque limitadas, han requerido intervención para restablecer los servicios básicos.

Albergues y personas afectadas

En cuanto a la atención a la población, actualmente permanecen activados tres albergues, donde se encuentran unas 80 personas. Estos recursos han sido habilitados como medida preventiva ante la situación meteorológica adversa.

Carreteras cerradas y accesos restringidos

El temporal también ha obligado a mantener cerrados todos los accesos al Teide, debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada, así como a desprendimientos, especialmente en la vertiente sur del Parque Nacional del Teide.

Además, continúan cerradas otras vías relevantes como la TF-445 en Teno y un carril de la avenida Costa Caricia, en la zona de Bocacangrejo. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos.

El Día

Lluvias intensas en varios puntos de la isla

Uno de los aspectos más destacados del episodio ha sido la intensidad de las precipitaciones. Entre los registros más elevados figuran:

Granadilla (Cruz de Tea): 276 litros por metro cuadrado

Vilaflor: 212 litros por metro cuadrado

Vilaflor (Trevejos): 180 litros por metro cuadrado

Santiago del Teide: 153 litros por metro cuadrado

Estos datos reflejan la magnitud del episodio meteorológico, que ha dejado acumulaciones significativas en diferentes puntos del sur y oeste de la isla.