En Directo
EN DIRECTO | La borrasca Therese dejará este domingo lluvias fuertes en medianías y heladas
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canaria, antes de debilitarse de cara al domingo. Los acceso al Teide permanecen cerrados por acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros. Lo peor de la borrasca Therese ya ha pasado y el tiempo tenderá a mejorar en las próximas horas. Además de la nevada en la cumbre, el temporal ha dejado inundaciones puntuales en la costa por la subida del mar, cortes eléctricos y un reguero de incidencias por desprendimientos y caídas de objetos debido a las rachas huracanadas de viento.
La borrasca Therese dejará este domingo lluvias fuertes en medianías y heladas en zonas alta de Tenerife, según la Aemet
Las islas de mayor relieve registrarán el domingo 22 de marzo cielos nubosos con precipitaciones importantes, mientras que Lanzarote y Fuerteventura esperan moderadas
La borrasca Therese deja imágenes históricas en la presa La Encantadora de Vallehermoso, en La Gomera
Las intensas lluvias obligan a abrir las compuertas para dejar salir el agua hacia el embalse
Leticia Dorta Lemus
El deslizamiento de una ladera por la borrasca Therese rompe un canal y deja sin agua a 100 vecinos en Los Silos
Los operarios del Cabildo están solucionando la avería conectando una tubería desde un depósito de Balten y reponer así el suministro
Europa Press
Ascienden a 24 las cancelaciones y a tres los desvíos en los aeropuertos canarios por la borrasca 'Therese'
Los aeropuertos de Canarias han registrado hasta primera hora de la tarde de este sábado 24 cancelaciones, más tres desvíos, con el paso de la borrasca 'Therese' por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.
Según informa Aena, los fenómenos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma han provocado la cancelación de hasta 21 operaciones, procedentes de Tenerife Norte (12), de Gran Canaria (5), de Tenerife Sur (1), de Düsseldorf (1), de Faro (1) y de Madrid (1).
También se han producido tres desvíos, dos de ellos con origen en Oporto y Berlín, que fueron desviados hacia la ciudad lusa, y el último, procedente de Frankfurt, fue redirigido hacia Lanzarote.
En el Aeropuerto de El Hierro se produjeron tres cancelaciones, todas ellas con origen en Tenerife Norte.
Aránzazu Fernández
Muere un hombre de 79 años tras ser rescatado del mar en El Tamaduste, en El Hierro
El varón falleció este sábado, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario por reanimarlo tras ser rescatado del agua
Efe
El Gobierno canario activa la alerta por inundaciones y por desprendimientos
El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y por desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, con motivo del paso del frente de la borrasca Therese, que azota el archipiélago desde el pasado miércoles.
En el resto de islas, Fuerteventura, la situación respecto al riesgo de inundaciones pluviales será de prealerta.
Así, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, ha señalado que en las islas de mayor relieve continúan esperándose intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes orientadas al sur y oeste, y con precipitaciones que serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías.
En el resto de las vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables, de modo que el riesgo de inundaciones pluviales y fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías.
"Existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas", ha señalado el Gobierno autonómico.
Respecto a los desprendimientos, el Ejecutivo hace referencia a las importantes cantidades acumuladas de lluvia caída en las islas montañosas, donde se están registrando múltiples desprendimientos que han afectado a la circulación, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras en todas estas islas, lo que ha provocado el aislamiento de algunos barrios y caseríos.
"Por ello, se actualiza la Situación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), pasando a Alerta para realizar un seguimiento más estrecho de las afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos de tierra, y tanto por las incidencias en curso como por los nuevos incidentes que pudieran registrarse", señala el Gobierno.
Ante el aumento del caudal y la persistencia de las lluvias, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete, se ha desalojado de manera preventiva los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse empiece a aliviar en las próximas horas.
Las personas desalojadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso habilitado para su acogida.
Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra afectando a la circulación total o parcial de las mismas, destaca el Gobierno.
A esto se suma la crecida de barrancos que, en algunos casos, su desborde está afectando a carreteras de las islas más montañosas.
La Dirección General de Emergencias hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior.
Desde el comienzo de este episodio de meteorología adversa y hasta las 10:00 horas de hoy, sábado 21 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias, ha gestionado 1.105 incidentes por el paso de la borrasca Therese.
Por provincias, Santa Cruz de Tenerife suma el 60,03% con la mayoría de ellas (335) y Las Palmas el 41,5%.
De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones que pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria.
En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables.
Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.
Domingo Ramos
“Dio duro”: Therese deja su huella en El Médano con daños en el paseo marítimo
El mar golpea el litoral de Granadilla coincidiendo con la pleamar de la madrugada del sábado
Efe
Llega un cayuco a Los Cristianos con 60 migrantes a bordo en plena borrasca Therese en Tenerife
Salvamento Marítimo recibió una llamada alertando sobre la embarcación, que fue avistada por las cámaras del SIVE y escoltada hasta el puerto de Los Cristianos
Las incidencias derivadas del impacto de la borrasca Therese en Tenerife han sido más destacadas en el sur y oeste de la isla, informa la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
El Plan de Emergencias Municipal (PEMU) sigue activo en Santa Cruz de Tenerife por la borrasca Therese.
- La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
- Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
- El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
- El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
- La honradez de un padre: acude a un guachinche de Tenerife a pagar la cuenta de su hijo, que hizo un simpa con sus amigos
- Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico' en Tenerife por la borrasca Therese