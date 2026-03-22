EN DIRECTO | La borrasca Therese dejará este domingo lluvias fuertes en medianías y heladas

El Gobierno canario activa la alerta por inundaciones y por desprendimientos

El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y por desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, con motivo del paso del frente de la borrasca Therese, que azota el archipiélago desde el pasado miércoles.

En el resto de islas, Fuerteventura, la situación respecto al riesgo de inundaciones pluviales será de prealerta.

Así, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, ha señalado que en las islas de mayor relieve continúan esperándose intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes orientadas al sur y oeste, y con precipitaciones que serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías.

En el resto de las vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables, de modo que el riesgo de inundaciones pluviales y fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías.

"Existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas", ha señalado el Gobierno autonómico.

Respecto a los desprendimientos, el Ejecutivo hace referencia a las importantes cantidades acumuladas de lluvia caída en las islas montañosas, donde se están registrando múltiples desprendimientos que han afectado a la circulación, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras en todas estas islas, lo que ha provocado el aislamiento de algunos barrios y caseríos.

"Por ello, se actualiza la Situación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), pasando a Alerta para realizar un seguimiento más estrecho de las afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos de tierra, y tanto por las incidencias en curso como por los nuevos incidentes que pudieran registrarse", señala el Gobierno.

Ante el aumento del caudal y la persistencia de las lluvias, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete, se ha desalojado de manera preventiva los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse empiece a aliviar en las próximas horas.

Las personas desalojadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso habilitado para su acogida.

Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra afectando a la circulación total o parcial de las mismas, destaca el Gobierno.

A esto se suma la crecida de barrancos que, en algunos casos, su desborde está afectando a carreteras de las islas más montañosas.

La Dirección General de Emergencias hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior.

Desde el comienzo de este episodio de meteorología adversa y hasta las 10:00 horas de hoy, sábado 21 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias, ha gestionado 1.105 incidentes por el paso de la borrasca Therese.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife suma el 60,03% con la mayoría de ellas (335) y Las Palmas el 41,5%.

De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones que pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria.

En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables.

Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.