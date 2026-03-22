Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseAscenso CD TenerifeAutocaravanas TenerifeLotería Nacional La PalmaValeria CastroMigrantes CanariasVisita del Papa a Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

EN DIRECTO | La borrasca Therese dejará este domingo lluvias fuertes en medianías y heladas

Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago

Nieve en el Teide por la borrasca Therese (21/03/2026)

Nieve en el Teide por la borrasca Therese (21/03/2026)

El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canariaantes de debilitarse de cara al domingo. Los acceso al Teide permanecen cerrados por acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros. Lo peor de la borrasca Therese ya ha pasado y el tiempo tenderá a mejorar en las próximas horas. Además de la nevada en la cumbre, el temporal ha dejado inundaciones puntuales en la costa por la subida del mar, cortes eléctricos y un reguero de incidencias por desprendimientos y caídas de objetos debido a las rachas huracanadas de viento.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents