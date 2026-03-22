Las secuelas de Therese obligan a aislar al Teide de las visitas durante este lunes: "Lo más importante es la seguridad"

Habrá que esperar para ver los inusuales riachuelos que se han formado en algunas zonas del Parque Nacional del Teide. Las secuelas de la borrasca Therese en su paso por el Archipiélago ha obligado a mantener al Teide, recién nevado, hielo en la calzada y afectado por desprendimientos de grandes rocas, aislado de visitas durante unos días más. Y es que Therese seguirá colonizando la atmósfera de Canarias unos días más, aunque su efecto –que incluye aún tormentas, lluvias y algo de viento–, será cada vez más residual,

En concreto, el Cabildo de Tenerife –que, siguiendo la estela del Gobierno de Canarias, ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) para pasar a situación de prealerta– mantiene la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos, que llevan cerrados desde el miércoles pasado.

El objetivo es evitar riesgos derivados de la inestabilidad del terreno y las condiciones meteorológicas recientes. También se mantiene el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) mientras continúe vigente la situación de prealerta.

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese / El Día

La decisión se adopta en base a las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a un desplazamiento del centro de la borrasca hacia el interior Canarias, aunque cada vez más débil.

Finalizan las restricciones generales para actividades

Como parte de esta actualización, el Cabildo establece también la finalización de las limitaciones generales a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia a partir de la misma hora del domingo, una vez se consolide la situación de prealerta.

La Consejería de Educación pondrá fin a la modalidad online dentro de los institutos y colegios de la isla este lunes. La Universidad de La Laguna (ULL) también recuperá las clases presenciales.

El Día

Algunos municipios también han ido recobrando la normalidad. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la reapertura de la mayoría de los parques municipales. Desde el área de Servicios Públicos se ha informado de que los técnicos municipales han llevado a cabo labores de inspección y revisión para garantizar la seguridad antes de permitir el acceso de los ciudadanos.

Entre los espacios que ya han reabierto se encuentran parques emblemáticos como García Sanabria, Secundino Delgado, La Granja o Las Indias, así como plazas y zonas verdes distribuidas por distintos barrios del municipio.

Previsión para este lunes

Esta situación dejará sin efecto los avisos naranjas que estaban activos, y para este lunes, de hecho, Meteorología mantiene tan solo avisos amarillos por lluvias que podrían descargar apenas 15 litros por metro cuadrado.

Una cantidad irrisoria si se tienen en cuenta las acumulaciones de más de 100 litros que descargó la borrasca en algunos puntos de las islas durante el pasado sábado. Sin embargo, el Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La actividad convectiva y tormentosa continuará a lo largo del lunes, pudiendo esperarse chubascos dispersos en cualquier punto del archipiélago, sobre terrenos que ya están saturados por las precipitaciones recogidas a lo largo de los últimos 5 días.

"Lo más importante, la seguridad"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado que durante todo el episodio "lo más importante ha sido la seguridad de las personas", destacando que se trataba de una situación meteorológica "anómala" que ha tenido un impacto muy intenso en el norte y suroeste de la isla.

Dávila ha señalado que todas las decisiones adoptadas han estado guiadas por la prudencia, la responsabilidad y la coordinación entre administraciones, con el objetivo de proteger vidas y minimizar riesgos. Además, ha agradecido el trabajo de los más de mil efectivos desplegados, cuya actuación coordinada ha sido “fundamental para que la situación estuviera bajo control”.

Riachuelos formados en el Parque Nacional del Teide por el paso de Therese. / El Día

En este sentido, la presidenta ha insistido en que, aunque la situación mejora, las próximas horas siguen requiriendo máxima precaución, especialmente por la acumulación de agua, por lo que ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Un domingo aún en alerta

Y es que, todavía en el día de ayer se registraron situaciones complicadas derivadas de Therese, especialmente durante la madrugada del domingo.

Y es que, para entonces, el viento arreció dejando rachas de hasta 118 kilómetros por hora que en Izaña. A raíz de su paso por toda Canarias, desde medianoche y hasta las 8 de la mañana, el 112 gestionó una decena de incidentes, como caída de ramas y piedras a las vías, achiques de agua en viviendas y problemas en el alumbrado público.

Bañistas se saltan la cinta de prohibido pasar en la costa de Radazul durante la alerta por la borrasca Therese. / Andrés Gutiérrez / t

Durante este domingo también se ha podido ver el agua corriento tanto en los altos de Vilaflor. Según la web CanaryWeather, este municipio ha sido uno de los más lluviosos de la isla este domingo, con acumulados de hasta 26 litros por metro cuadrado.

No obstante, también destacó Anaga, donde se registraron acumulados de hasta 49 litros por metro cuadrado. Las persistentes lluvias han hecho correr barrancos y llenado embalses, como es el caso de la balsa de Trevejos, también situada en Vilaflor, que se encuentra al límite.

Durante la tarde, la presencia de Therese aún se ha estado notando en algunos puntos de la isla, donde se han podido ver y escuchar rayos y truenos debido a la llegada de la zona más convectiva de la borrasca al centro de Canarias.