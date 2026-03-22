Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras los datos recibidos desde el CECOES 112-Canarias y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las lluvias ya registradas en la zona de Anaga, y la posibilidad de que puedan intensificarse en las próximas horas, incluso con aparato eléctrico, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones. El consistorio capitalino ha reforzado sus recursos preventivos porque este nuevo episodio de lluvias se prevé que afecte a parte del Área Metropolitana de Tenerife.

Debido a todo ello, se hace este llamamiento a la ciudadanía para que, a la vista de esta predicción, adopte las medidas preventivas básicas evitando circular por la zona de Anaga, alejándose de los cauces de los barrancos, zonas inundables y laderas inestables.

También se recuerda que permanece activa la Alerta por lluvias decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y que, ante el riesgo de que se materialicen algunos núcleos de precipitaciones y tormentas descolgados de la borrasca, lo mejor es ser prudentes y permanecer atentos a la información de fuentes oficiales.

Precaución en la circulación

Este previsible empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas, según las últimas previsiones de la Aemet, puede suponer la formación de tormentas intensas y rápidas acompañadas de aparato eléctrico.

Todos los servicios municipales están preparados ante estas circunstancias de lluvias localmente intensas y persistentes, especialmente en zonas sensibles del municipio que ya han venido absorbiendo muchas precipitaciones en los últimos días como es Anaga.

Cuidado en la zona de Anaga

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad de la población y solicita, de manera expresa a los vecinos y vecinas del macizo de Anaga, que extremen las precauciones dado que esta zona es especialmente vulnerable en cuanto a desprendimientos sobre las carreteras, escorrentías y crecidas súbitas en los diferentes cauces de los barrancos, así como las dificultades en la movilidad por la orografía del terreno.

El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento permanente de la situación en coordinación con los servicios de emergencia y actualizará la información en función de la evolución meteorológica