El PSOE de Tenerife critica la presencia del influencer Bolorino en el centro de control de la tormenta Therese

El polémico influencer Bolorino permaneció este viernes noche emitiendo un largo directo en Facebook en el que tuvo tiempo de vociferar la "última hora" informada por sus followers sobre cómo afectaba la borrasca Therese a sus municipios y proporcionarles, a cambio, información tan relevante como la diferencia entre una alerta y un aviso meteorológico.

Lo hizo, sin embargo, en un escenario muy distinto al que suele acostumbrar: la sala de emergencias del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), un órgano dependiente del Cabildo de Tenerife, cuyo acceso está limitado. Una situación que no solo ha provocado una indignación generalizada en redes sociales, sino que también llegará al próximo pleno del Cabildo insular de mano del PSOE de Tenerife que exigirá saber quién le dejó pasar y en base a qué criterio.

"Estamos ante una contradicción gravísima: se pide responsabilidad a la ciudadanía mientras se practica la irresponsabilidad desde dentro de la propia institución", ha subrayado la secretaria general, Tamara Raya, en un comunicado emitido este domingo.

Y es que el acceso a este lugar, en principio, debería estar reservado únicamente a técnicos de emergencias y los políticos encargados de la misma. Tan es así, que incluso los medios de comunicación que solicitan acceder a la sala de reuniones deben hacerlo bajo el estricta exigencia de tan solo grabar mudos, es decir, imagen sin sonido.

Bolorino, administrador de las cuentas en redes sociales Informe Bolorino , sin embargo, logró lo que no está al alcance de los medios de comunicación: emitir durante dos horas en riguroso directo todo lo que allí ocurría. Esto supuso grabar y escuchar las conversaciones de un equipo de responsables, con la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, al frente; comentar sin filtros los datos que llegaban a la sala en tiempo real, toquetear las pizarras en la que se incluía información de otras emergencias e incluso dar un completo tour por las instalaciones ubicadas en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, también conocida como la Hamburguesa, descalzo.

Alguien le dejó pasar

El acceso del influencer a la sala se produjo, tal y como adelantó Atlántico Hoy, después de que los medios se hubiesen marchado de la sala de prensa, sin conocimiento del equipo de comunicación del Cabildo de Tenerife y después de que Bolorino llamase por teléfono a alguien en el interior del Cecopin, que le abrió la puerta desde dentro. A día de hoy, no ha trascendido el nombre de quién lo permitiera.

El Cabildo de Tenerife, preguntado por el suceso, se defendió asegurando que "en situaciones excepcionales y siempre bajo supervisión, se pueden habilitar momentos puntuales de acceso a fin de facilitar la difusión de información verificada a la ciudadanía. En ese contexto, el Cabildo prioriza que los mensajes oficiales lleguen al mayor número de personas posible, utilizando todos los canales disponibles en cada momento".

"No es un hecho aislado"

Para el PSOE de Tenerife, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una muestra más de la forma de gobernar de la presidenta del Cabildo Rosa Dávila, "marcada por las ocurrencias, la sobreactuación y la propaganda por encima del rigor institucional".

La oposición ha criticado duramente este hecho: "Mientras la presidenta hacía un llamamiento a la prudencia y advertía de que 'lo peor está por llegar', el propio Cabildo permitía que una persona sin funciones operativas ni acreditación informativa emitiera en directo desde el corazón del dispositivo de emergencias, interactuando, opinando y accediendo a información en tiempo real", destaca Raya.

En este contexto, los socialistas recuerdan que el Cecopin no es un espacio para generar contenido ni un escenario para redes sociales, sino el centro neurálgico desde el que se coordinan los recursos públicos en situaciones de riesgo. "Permitir este tipo de actuaciones supone quebrar los principios básicos de seguridad, confidencialidad y eficacia que deben regir cualquier operativo de emergencias", recalca la secretaria general.

Riesgo de difusión de fake news

Una decisión que, además, para el Grupo Socialista puede tener consecuencias directas en el riesgo de difusión de información sensible o no verificada en redes sociales, las interferencias en el funcionamiento del dispositivo, la banalizacion de una situación de emergencia real o incluso la pérdida de credibilidad institucional que es imprescindible para gestionar estas emergencias.

A tenor de esta situación, el Grupo Socialista exigirá en el pleno insular:

Identificar quién autorizó el acceso al Cecopin

Explicar los criterios que permitieron la retransmisión

Determinar qué protocolos se incumplieron

Aclarar si se asumirán responsabilidades

Garantizar que no volverá a repetirse una situación similar

“El Cabildo de Tenerife no puede gestionar una emergencia como si fuera un contenido de redes sociales. La ciudadanía merece instituciones a la altura”, ha remarcado la secretaria general.