Lluvia en la antesala de la Semana Santa: afecta a una procesión en La Laguna y suspende el viacrucis de Santa Cruz

Los restos de la borrasca Therese marcaron este domingo las procesiones que preceden a la Semana Santa en Tenerife. La Laguna tenía programados dos desfiles y Santa Cruz, un viacrucis, que se vieron afectados por la inestabilidad del tiempo. En el caso lagunero, el paso del Santísimo Cristo del Rescate se vio obligado a regresar precipitadamente a la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción debido a la lluvia, mientras que en la capital se tuvo que suspender el acto que iba a reunir en el parque García Sanabria a todas las comunidades parroquiales.

Primera procesión de la Semana Santa 2026 en La Laguna / Arturo Jiménez

La meteorología mañanera en el casco histórico de La Laguna no se mostraba especialmente desapacible. Sin embargo, cuando comenzó la procesión del Cristo del Rescate, todo cambió. Las nubes descargaron un palo de agua a los pocos minutos de su inicio, lo que dio por finalizado el acto. Desde la Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores explicaron que la incertidumbre marcó las horas previas. «Pensábamos que no podíamos salir», indicaron. Sin embargo, con la retirada de las alertas naranjas, era posible el desfile por las calles laguneras. «Teníamos pensado hacer una procesión claustral [dentro de la iglesia], pero también estaba la premisa de que, si salíamos y llovía un poco, no llegaríamos hasta la Catedral sino daríamos la vuelta a la plaza de La Concepción», detallaron. Y así fue.

El Santísimo Cristo del Rescate es una imagen con historia, de 1558. «Según una tradición, estuvo a punto de ser vendido en el siglo XVII a la parroquia de La Concepción de Santa Cruz y una humilde vecina lo evitó pagando su coste, pues decía haber escuchado ‘Rescátame, rescátame’ cuando desclavaban la efigie», recoge sobre el nombre que recibe actualmente esta talla la web de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna, el colectivo que aglutina a las diferentes entidades de esta celebración en el municipio.

Visita del papa

El presidente de la JHC, Juan Antonio Pérez, se mostró confiado en que la meteorología acompañe en esta edición de la Semana Santa lagunera, y destacó que observa «una buena dinámica entre las cofradías». Además, puso de relieve que tras la Semana Santa tendrá lugar la visita del papa León XIV, «que va a ser un hecho histórico y que nadie ha vivido por aquí».

El calendario de actos de La Laguna lleva semanas en marcha y cada vez incrementa su actividad. Una de las propuestas que ya se pueden visitar en estos días es la exposición colectiva de pintura organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad en la Casa Mesa, donde permanecerá abierta hasta el 5 de abril. El pregón, que se tuvo que posponer el pasado jueves por la borrasca Therese, se celebrará finalmente hoy a las 20:00 horas en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a cargo del sacerdote Juan Antonio Guedes. También sobresale el jueves la celebración de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en la Catedral. «A partir de hoy ya no paramos», resumió Pérez sobre la sucesión de actos religiosos y otras iniciativas de carácter más cultural.

La incertidumbre meteorológica también afectó este domingo a la Cofradía del Santísimo Cristo de Burgos y de Nuestra Señora de la Cinta, de la Catedral. Uno de sus responsables y fundador, Bonfilio Marrero, explicó por la mañana que estaban a expensas de lo que les dijese la Junta de Hermandades. En su caso, la ilusión convivía con la preocupación. «Los cofrades están todos ilusionados porque llevan un año esperando para poder salir a la calle», aseguró. «Esperamos que podamos salir y, si no, hacemos la procesión dentro de la iglesia», añadió.