La borrasca Therese dejará chubascos dispersos con tormentas en Tenerife este lunes, según Aemet

Probabilidad de chubascos dispersos localmente fuertes este lunes por la borrasca Therese, que podrán ir acompañados de tormenta en las islas más occidentales durante la segunda mitad del día, sin descartase en Lanzarote y en Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el suroeste de las islas centrales, donde aún podrán darse lluvias persistentes en medianías, y en las islas más occidentales por la tarde.

En general y en las islas montañosas, probabilidad de chubascos dispersos localmente fuertes que podrán ir acompañados de tormenta en las más occidentales durante la segunda mitad del día.

No se descartan chubascos localmente fuertes en Lanzarote y en Fuerteventura.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en vertientes oeste de las islas montañosas. Podrán darse heladas débiles localmente en zonas altas de Tenerife y de La Palma.

En la provincia oriental y en Tenerife, viento del sur con intervalos localmente fuertes durante la primera mitad del día, amainando a flojo por la tarde.

En las islas más occidentales el viento será flojo de dirección variable con predominio de la componente sur, siendo más intenso a primeras horas.

En el mar habrá componente suroeste fuerza 4 a 6, amainando a sur o suroeste 3 a 5 al final. Fuerte marejada, en disminución a marejada o fuerte marejada al final. Mar de fondo del oeste o suroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Mar localmente regular o mala, informa Efe.

Previsión del tiempo para este lunes por islas:

TENERIFE

Nuboso en general con apertura de claros ocasionales. Probables chubascos dispersos y localmente fuertes, sin descartar persistencia en medianías del suroeste y cumbres. Baja probabilidad de tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en cumbres aunque aún se podrán dar heladas débiles en zonas altas. Viento flojo de dirección variable o con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 20

LA GOMERA

Nuboso en general con apertura de claros ocasionales y probables chubascos dispersos y localmente fuertes, sin descartar tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 16 19

LA PALMA

Intervalos nubosos y probables chubascos dispersos y localmente fuertes, sin descartar tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios, se podrán dar heladas débiles en zonas altas. Viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 13 20

EL HIERRO

Nuboso en general con apertura de claros ocasionales y probables chubascos dispersos y localmente fuertes, sin descartar tormentas en el entorno. Viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 16

El Día

GRAN CANARIA

Nuboso en general con claros en el norte y este. Probables chubascos dispersos y localmente fuertes, sin descartar persistencia en medianías orientadas al sur y cumbres. Baja probabilidad de tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en cumbres. Viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, rolando a sur y amainando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

LANZAROTE

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos y localmente fuertes y sin descartar tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas. Viento de componente sur con intervalos de fuerte en el interior y en la vertiente oeste, amainando a flojo a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con probables chubascos dispersos y localmente fuertes y sin descartar tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas. Viento de componente sur con intervalos de fuerte en el interior y en la vertiente oeste, amainando a flojo a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21