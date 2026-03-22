La borrasca Therese se aleja de Canarias tras dejar aguaceros e inundaciones costeras

La peor parte de la borrasca Therese ya es historia. Hasta el martes podría producirse algún nuevo chubasco, pero el temporal se aleja de Canarias. Vía libre a la actividad ordinaria en espacios abiertos. Todo ello tras unos días de tensión que dejan inundaciones costeras por los golpes de mar y un reguero de incidencias, de las que 200 se produjeron en la madrugada de ayer sábado y se concentraron fundamentalmente en el suroeste y norte, entre los municipios de Granadilla de Abona y El Tanque.

El Cabildo de Tenerife acordó ayer la actualización del Plan de Emergencias Insular (PEIN), que pasará de situación de alerta a prealerta a partir de las 8:00 horas de hoy, con lo que quedan sin efecto los avisos naranjas. La presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, aseguró que, aunque la situación mejora, se sigue requiriendo «máxima precaución, especialmente por la acumulación de agua», por lo que pidió la población evitar desplazamientos innecesarios. La institución insular mantiene cerrada la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) mientras continúe vigente la situación de prealerta. Asimismo, prosigue la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos, con el objetivo de evitar riesgos por la inestabilidad del terreno y las condiciones meteorológicas.

El Puertito de Adeje fue una de las zonas que se llevaron la peor parte. Tres personas tuvieron que ser evacuadas después de que el mar alcanzara sus viviendas. El Ayuntamiento adejero activó el recurso de alojamiento previsto para estos casos, además de señalizar las zonas afectadas tanto en El Puertito como en El Varadero para evitar riesgos. La costa de Granadilla de Abona, y especialmente el núcleo de El Médano, y la de Los Silos también se vieron golpeados por las olas. Asimismo, en la santacrucera playa de Las Teresitas dos embarcaciones quedaron varadas en la arena.

Gran cantidad de agua en la presa de El Río, en el municipio de Arico. / E. D.

En cuanto a las precipitaciones, Granadilla registró uno de los mayores balances, con acumulaciones que alcanzaron los 212 litros por metro cuadrado, mientras que en Vilaflor se superaron los 160 litros y en municipios como Santiago del Teide, El Tanque o Los Silos se rebasaron los 115. La intensidad de las precipitaciones también se dejó notar en infraestructuras hidráulicas como la balsa de Trevejos, que llegó a recibir aportes de «1.000 metros cúbicos por hora», según datos aportados por el Cabildo de Tenerife. La presa de El Río, en Arico, también recibió un gran aporte de agua.

En las cumbres, la borrasca dejó nevadas con acumulaciones cercanas a los 20 centímetros en el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. Allí, en el Parador, estuvo atrapado durante casi dos días el doble campeón del mundo de ciclismo Remco Evenepoel, que vio peligrar su participación en la Vuelta a Cataluña, hasta que ayer pudo abandonar la instalación en un todoterreno del Cabildo. También en El Teide se produjeron rachas de viento muy fuertes, con picos que llegaron a superar los 200 kilómetros por hora en Izaña, informó la institución insular. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Trevejos (Vilaflor) se alcanzaron los 116 kilómetros por hora a las 14:00 horas.

En La Palma corre con fuerza el barranco de Las Angustias y en La Gomera se desborda la presa La Encantadora

Uno de los datos destacados del balance de los últimos días es que el dispositivo del Cabildo incluía tres albergues con capacidad para 100 personas, en los que ayer se atendía a 76 afectados por el temporal. Por lo demás, las incidencias registradas estuvieron relacionadas principalmente con desprendimientos, caída de objetos e inundaciones. El episodio también tuvo impacto en el tráfico aéreo. La jornada dejó 33 cancelaciones y siete desvíos en el conjunto del Archipiélago. De las anulaciones, 21 estaban relacionadas con el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (17 hacia La Palma y cuatro hacia El Hierro que no pudieron realizarse por la meteorología en los aeródromos de destino) y una, con el de Tenerife Sur (un vuelo dirección La Palma que no fue posible por el tiempo en la Isla Bonita).

La presidenta del Cabildo de Tenerife subrayó que durante todo el episodio «lo más importante» fue la seguridad de las personas, y destacó que se trataba de una situación meteorológica «anómala» que ha tenido un impacto muy intenso en el norte y suroeste de la isla. Rosa Dávila señaló que todas las decisiones adoptadas han estado guiadas «por la prudencia, la responsabilidad y la coordinación entre administraciones, con el objetivo de proteger vidas y minimizar riesgos». Además, agradeció el trabajo que han realizado durante varios días los más de 1.000 efectivos desplegados, «cuya actuación coordinada ha sido fundamental para que la situación estuviera bajo control».

Un guardia civil y un policía local de Adeje acompañan a una mujer desalojada de su casa. / E. D.

Como parte de la actualización de la alerta, el Cabildo estableció también la finalización de las limitaciones generales a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia a partir de las 8:00 horas. En ese sentido, ayuntamientos como los de Santa Cruz o La Laguna anunciaron la conclusión de la mayoría de restricciones. La capital pasará a situación de prealerta respecto a lluvias, tormenta y fenómenos costeros a partir de las 00:00 horas, aunque mantiene activo su Plan Municipal de Emergencias (PEMU). Esta decisión se toma ante la mejora de las predicciones meteorológicas. Pese a ello se ha decidido que cada servicio municipal en función de sus responsabilidades pueda eliminar restricciones, mantenerlas o adoptar las medidas preventivas que se consideren necesarias todavía.

«Esta medida se aplica tomando como base las previsiones aportadas por la Aemet, dejando sin efecto gran parte de las restricciones aplicadas desde el pasado jueves», expresaron desde el consistorio lagunero. El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, puntualizó que, a pesar de esta desescalada, la corporación local mantendrá activo el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) con el fin de garantizar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia derivada de la evolución de este fenómeno meteorológico adverso.

El Día

Las islas verdes

La borrasca Therese también se dejó sentir de forma notable en las Islas Verdes. Corrió el barranco de Las Angustias, en La Palma, y hubo imágenes históricas en torno a la presa de La Encantadora de Vallehermoso, en La Gomera. La instalación hídrica no llegaba a estos niveles de agua desde hace varios años. Alcanzó su máximo caudal y rebosó su capacidad en la madrugada del viernes al sábado. Que el embalse alcance estos niveles de agua garantiza el regadío del campo gomero durante bastante tiempo.

Tres personas son evacuadas en el Puertito de Adeje después de que el mar alcanzara sus viviendas

La presa de Vallehermoso es la tercera en capacidad de la isla colombina con 750 millones de litros. Está situada muy cerca del barrio de La Rosa de las Piedras. Además, cuenta con un área recreativa. En la actualidad proporciona agua de regadío a unas 450 personas. Es un punto clave para el avistamiento de avifauna como anátidas, pollas de agua y diferentes aves migratorias que aprovechan el lugar para hacer un alto en el camino y recuperar fuerzas antes de proseguir con su viaje.

El embalse fue construido en 1973, en 2023 cumplió 50 años. Se rehabilitó en varias ocasiones, la última en 2019 por casi 100.000 euros. Se mejoraron las condiciones de uso y el deterioro de varios muros de contención. Asimismo, se incluyó la pavimentación asfáltica y la actuación en la plaza.