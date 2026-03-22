La Aemet pronostica tormentas y fuerte viento este domingo en Tenerife por la borrasca Therese

La previsión meteorológica para este domingo en Canarias confirma la continuidad del episodio de inestabilidad por la borrasca Therese que afecta al archipiélago. Según la AEMET, la jornada estará marcada por viento intenso del suroeste, precipitaciones persistentes y mala mar, con mayor incidencia en las islas de mayor relieve.

Este escenario mantiene la atención en buena parte del territorio, especialmente en zonas de medianías y cumbres, donde se esperan las condiciones más adversas.

Lluvias más intensas en vertientes sur y oeste

Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas, sobre todo en las islas montañosas como Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

En estas islas, se prevén cielos mayoritariamente nubosos, con lluvias que podrán ser:

Persistentes

Localmente fuertes

Más probables en vertientes orientadas al sur y oeste

Las zonas de medianías serán especialmente sensibles, ya que es ahí donde se pueden registrar los mayores acumulados de agua. En el resto de vertientes, las lluvias serán más débiles y dispersas, aunque no se descartan chubascos ocasionales.

Además, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo de pequeño tamaño, lo que incrementa la sensación de inestabilidad.

Rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas

El viento será otro de los elementos destacados del día. La AEMET prevé un flujo de componente suroeste moderado a fuerte, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas serán:

Cumbres

Vertientes sureste y noroeste

Áreas a sotavento en medianías

El Día

Estas condiciones pueden generar incidencias como caída de ramas, dificultades en la circulación o afecciones a infraestructuras.

Estado del mar: fuerte oleaje y condiciones adversas

El mal tiempo también se traslada al litoral. En el mar, se espera viento del suroeste con fuerza 6 a 7, lo que provocará fuerte oleaje y mar gruesa, con tendencia a mejorar ligeramente al final del día.

Además, habrá:

Mar de fondo del oeste de hasta 3 metros

Aguaceros y posibles tormentas

Condiciones de mar localmente regulares o malas

Previsión por islas

Tenerife

La previsión para Tenerife contempla en el suroeste, lluvias intensas y persistentes. También existe probabilidad de tormentas en distintos momentos del día.

En zonas altas podrían registrarse heladas débiles, mientras que el viento será fuerte en áreas expuestas, con rachas que superarán los 90 km/h en cumbres.

Los efectos de la borrasca Therese, en El Médano, en Tenerife (21/03/2026) / Arturo Jiménez

La Gomera y El Hierro

En La Gomera y El Hierro, los cielos estarán nubosos en el suroeste, con chubascos ocasionales, algunos de ellos de intensidad fuerte y acompañados de actividad eléctrica.

El viento también soplará con intensidad, aunque con menor probabilidad de rachas extremas que en otras islas.

La Palma

En La Palma se esperan precipitaciones más generalizadas, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormenta. Las temperaturas apenas variarán, con posibilidad de heladas en zonas altas.

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, con chubascos intermitentes durante el día. No se descarta que algunas lluvias sean localmente intensas, especialmente en horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, con valores en torno a los 17-22 grados.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el suroeste será la zona más afectada, con cielos cubiertos y lluvias persistentes en medianías, que podrían intensificarse puntualmente y venir acompañadas de tormenta.

En el resto de la isla, las precipitaciones serán más ocasionales. El viento soplará con fuerza en vertientes expuestas y cumbres.

Temperaturas sin grandes cambios

En conjunto, las temperaturas se mantendrán estables en todo el archipiélago, sin variaciones significativas respecto a días anteriores. Los valores oscilarán, en general, entre los 12 y los 23 grados, dependiendo de la isla y la altitud.