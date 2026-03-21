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EN DIRECTO | Los accesos al Teide permanecen cerrados por nieve de hasta 20 centímetros por la borrasca Therese
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canaria, antes de debilitarse de cara al domingo. Los acceso al Teide permanecen cerrados por acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros.
Daniela Marrero
Crónica de una mañana de 'telecole' por la borrasca Therese: "Hola, ¿me escuchan?"
El temporal cerró todos los colegios de Canarias este viernes, y obligó a volver a la modalidad virtual. Según la Consejería de Educación, la mañana transcurrió "sin incidencias"
Leticia Dorta Lemus
Tenerife recupera el pulso tras un aluvión de incidencias y apagones
Casi seis mil vecinos se vieron afectados por fallos eléctricos, que en algunos se prolongaron durante más de 12 horas
Verónica Pavés
"Las previsiones se han cumplido": La Aemet defiende la exactitud de su predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias
El paso nocturno de la borrasca Therese deja acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas de más de 100 kilómetros por hora en varias zonas de Canarias
Verónica Pavés
¿Cuándo perderá fuerza Therese? La borrasca exhala su último aliento durante el fin de semana en Canarias
El último aliento de la borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canaria
Raúl Robledo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su previsión para este sábado en Canarias, destacando la presencia de lluvias intensas y continuas en las islas montañosas debido a la persistencia de la borrasca Therese, especialmente en las vertientes sur y oeste. Además, se espera viento moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en varias zonas.
Así ha amanecido nevado el Teide este sábado, 21 de marzo, por la borrasca Therese.
Cierre de la Cueva del Viento, en Tenerife, el 21 y 22 de marzo de 2026.
El Día
Durante la madrugada de este sábado, 21 de marzo de 2026, a partir de las 06:00 horas, se han registrado diversas incidencias. A primeras horas ha habido un acumulado de unos 1.000 m³ en la zona de Trevejos (Vilaflor), que entra en balsa, inundaciones en viviendas en Buenavista, en un garaje de la Avenida Síbora en Los Silos y en Playa Chica, en El Médano.
En cuanto a los acumulados de lluvia de los últimos cinco días, destacan los 212 l/m² en Granadilla (Cruz de Tea), 164 l/m² en Vilaflor, 115 l/m² en Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque, 92 l/m² en Arico, 69 l/m² en Bailadero y Taganana, 66 l/m² en Buenavista, 52 l/m² en Icor (Fasnia) y 50 l/m² en Las Galletas y Hoya Grande.
La situación más complicada se concentra en Granadilla, especialmente en la zona de costa, donde están comenzando a producirse inundaciones debido a los importantes acumulados de lluvia registrados en los últimos días.
Leticia Dorta Lemus
El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en La Caleta de Interián, en Garachico
El muro cedió de madrugada por la erosión del viento y el mar. El acceso al paseo que se encuentra encima está cerrado desde hace varios años
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha manifestado tras la reunión del Cecopin:
- Viene un segundo frente
- Se prevé para hoy que volvamos a tener abundantes lluvias en Sur y Oeste a partir de por la tarde y con especial incidencia en la madrugada
- Menos incidencia en Área Metropolitana y Norte
- Va a disminuir la intensidad del fenómeno costero
- Cabildo de Tenerife, ayuntamientos y Gobierno de Canarias prevén una "desescalada" para el domingo
- En principio se disputará el partido del Club Deportivo Tenerife
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
- Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
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- Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
- Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico' en Tenerife por la borrasca Therese