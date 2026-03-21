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EN DIRECTO | Los accesos al Teide permanecen cerrados por nieve de hasta 20 centímetros por la borrasca Therese

Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago

Nieve en el Teide por la borrasca Therese (21/03/2026)

Nieve en el Teide por la borrasca Therese (21/03/2026)

El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canariaantes de debilitarse de cara al domingo. Los acceso al Teide permanecen cerrados por acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros.

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