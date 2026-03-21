EN DIRECTO | Los accesos al Teide permanecen cerrados por nieve de hasta 20 centímetros por la borrasca Therese

Durante la madrugada de este sábado, 21 de marzo de 2026, a partir de las 06:00 horas, se han registrado diversas incidencias. A primeras horas ha habido un acumulado de unos 1.000 m³ en la zona de Trevejos (Vilaflor), que entra en balsa, inundaciones en viviendas en Buenavista, en un garaje de la Avenida Síbora en Los Silos y en Playa Chica, en El Médano.

En cuanto a los acumulados de lluvia de los últimos cinco días, destacan los 212 l/m² en Granadilla (Cruz de Tea), 164 l/m² en Vilaflor, 115 l/m² en Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque, 92 l/m² en Arico, 69 l/m² en Bailadero y Taganana, 66 l/m² en Buenavista, 52 l/m² en Icor (Fasnia) y 50 l/m² en Las Galletas y Hoya Grande.

La situación más complicada se concentra en Granadilla, especialmente en la zona de costa, donde están comenzando a producirse inundaciones debido a los importantes acumulados de lluvia registrados en los últimos días.