El lagunero Pablo Cebrián dirige la banda sonora de la visita del Papa a España, con un coro de 1.200 voces

El lagunero Pablo Cebrián, uno de los productores artísticos y compositores de mayor proyección nacional, asume también la dirección artística de la visita del Papa a España, que se celebrará del 6 al 12 de junio, y gestionará el conjunto de actos centrales que acompañarán el recorrido del pontífice.

De trabajar en la producción de más de sesenta discos con artistas de la talla de Manuel Carrasco, David Bisbal, Morat, India Martínez, Pitingo, Ketama, Nach, Luz Casal, Pastora Soler, Álex Ubago, Conchita, Sweet California, Paty Cantú, Miriam Rodríguez, Aitana o Ele, pasa ahora a configurar un coro de más de mil personas para grabar la que aspira a convertirse en la banda sonora del viaje del Papa a España.

Una creación colectiva

Cebrián explica que la composición del himno de la visita papal nace como una creación colectiva, surgida desde la colaboración y el espíritu comunitario. Este sábado se grabó en las cuatro sedes de la visita —Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife—, a la espera de que, tras Semana Santa, se desvele la pieza que aspira a convertirse en la banda sonora del viaje pontifical y, quién sabe, en el nuevo Pescador de hombres.

Un camp creativo para dar forma al himno

La canción fue concebida durante un campamento creativo impulsado por la comunidad digital católica Viva Fe, vinculada a Cadena 100, que reunió a una decena de compositores del ámbito de la música cristiana contemporánea. La iniciativa buscaba generar una propuesta abierta, participativa y alejada del protagonismo personal.

Cebrián insiste en que la autoría debe entenderse como una composición coral, fruto de la aportación conjunta de distintos artistas desde una visión compartida de la fe.

Un proceso en varias fases

El proceso creativo se desarrolló en distintas etapas. Los compositores trabajaron primero en grupos independientes y posteriormente pusieron en común sus ideas hasta construir una versión definitiva que integrara los elementos más sólidos de cada propuesta. El resultado, recuerda Cebrián, fue especialmente significativo al comprobar que la suma colectiva superaba cualquier planteamiento individual.

El contenido del himno responde a un encargo previo marcado por las líneas pastorales transmitidas desde la organización eclesial, aunque sus detalles permanecen reservados. El productor adelanta que la intención fue crear una pieza contemporánea, con sonido actual, pero con la dimensión solemne propia de un himno.

El objetivo era doble: acompañar la visita papal y perdurar más allá del evento como una canción capaz de integrarse en futuras celebraciones litúrgicas.

Inspiración en los escenarios del viaje

La composición dialoga también con los escenarios simbólicos del recorrido papal, desde la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia en Barcelona hasta la realidad migratoria vinculada a Canarias. El himno busca reflejar distintas realidades espirituales y sociales sin caer en referencias excesivamente explícitas que limiten su vigencia en el tiempo.

Una producción musical sin fronteras

A nivel musical, Cebrián apostó por una producción moderna que elimina las barreras tradicionales entre música religiosa y música popular. El proyecto se apoya en estándares sonoros actuales, inspirados en el desarrollo internacional del worship contemporáneo, con especial atención a la emoción, los arreglos y la calidad técnica.

Para el productor, la música sacra puede aspirar a los mismos niveles artísticos que cualquier producción comercial sin perder su esencia espiritual.

Un coro de 1.200 voces

Uno de los aspectos más ambiciosos será la participación coral. Diversas catedrales españolas grabarán el himno el mismo día mediante equipos autónomos coordinados bajo una dirección común. Posteriormente, todo el material será integrado en una única producción sonora que podría reunir alrededor de 1.200 voces procedentes de distintos puntos del país, simbolizando la unidad de la Iglesia en torno al acontecimiento.

Además del himno, Cebrián asume la dirección artística global de los actos principales de la visita papal, diseñando las actuaciones y coordinando a los artistas que participarán tanto en la vigilia prevista en Barcelona como en el encuentro juvenil de Madrid.

Una mirada personal y discreta

El músico afronta este reto desde una perspectiva personal discreta, alejándose de etiquetas o protagonismos confesionales. Se define simplemente como católico y reconoce que el proyecto llegó de manera natural a su trayectoria profesional. Su aspiración, señala, es contribuir desde la música a crear belleza y emoción, sin la presión habitual de la industria por alcanzar el éxito comercial.

Mientras la fecha oficial de presentación del himno permanece aún sin anunciarse, el proyecto avanza como una de las piezas culturales más significativas que acompañarán la visita papal, concebida no como una obra individual, sino como una experiencia colectiva destinada a trascender el propio acontecimiento.