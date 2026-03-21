Granadilla de Abona
El PP solicita una comisaría de la Policía Nacional en Granadilla de Abona
El Ayuntamiento dispone de parcelas en San Isidro aptas y bien conectadas con la autopista
El Partido Popular (PP) pide la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional en el Sur y que la misma se ubique en Granadilla de Abona. Como alternativa, plantea una Comandancia de la Guardia Civil. Para ello, asegura que el Ayuntamiento «tiene parcelas disponibles en San Isidro» para su cesión al Ministerio de Interior, según el primer teniente alcalde granadillero, Marcos Rodríguez. Aclara que ese suelo tiene el plus de estar bien comunicado con la autopista del Sur.
El planteamiento lo formula en el Congreso el diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife Juan Antonio Rojas, que lo hace en forma de Proposición No de Ley (PNL) a través de la que recaba el incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la zona.
La propuesta se sustenta en la necesidad de corregir «la escasez de agentes en un municipio cuya presión turística, poblacional y logística es muy superior a la media insular». El crecimiento demográfico de Granadilla de Abona en los últimos años supera los 65.000 empadronados, pero con una población real de más de 80.000 personas entre actividad turística, industrial y logística.
Juan Antonio Rojas explica que la carencia de efectivos se refleja en los controles de pasaportes del Aeropuerto Tenerife Sur, «donde las colas de pasajeros no solo dejan una pésima imagen turística, sino que debilita la seguridad frente a delitos como tráfico de drogas o trata». Marcos Rodríguez destaca que «no nos podemos olvidar que también está el puerto de Granadilla y la futura Zona Franca, que requerirán una seguridad mínima para su correcto funcionamiento».
El diptuado del PP por la provincia solicita en su PNL que se evalúe «la adecuación de los medios humanos y materiales destinados al control de fronteras en el Aeropuerto Tenerife Sur, con el fin de mejorar la eficiencia de los controles de pasaportes y garantizar una atención adecuada al elevado número de pasajeros internacionales». Asimismo, Rojas pide «reforzar las capacidades operativas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil mediante el incremento de efectivos y la mejora de los medios disponibles en los puestos y unidades».
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