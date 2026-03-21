Multa de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos por utilizar estos dispositivos para detectar radares: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
La DGT recuerda a los conductores la prohibición de estos dispositivos para detectar radares
La Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza los radares para vigilar el exceso de velocidad de los conductores y sancionar a quienes se excedan del límite permitido. Además, la normativa prohíbe el uso de inhibidores y detectores de radares advirtiendo a los conductores que lo utilicen que se enfrentan a elevadas multas económicas.
La Guardia Civil junto a la DGT tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, emplean campañas de vigilancia y comprueban que los conductores cumplan con la normativa establecida.
Inhibidores y detectores de radares
Los inhibidores de radar son dispositivos que interfieren con los radares de tráfico, bloqueando su función de medir la velocidad a la que circula el vehículo. Esta práctica está sancionada con multas de hasta 6.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Sin embargo, el conductor no es el único que se exponen a una multa, ya que el profesional que se encargue de instalar el inhibidor también puede ser sancionado.
El artículo 13.6 de la Ley de Tráfico recoge que "se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros".
Por otro lado, los detectores de radares son dispositivos que alertan a los conductores sobre la presencia de radares. Los usuarios que utilicen estos dispositivos se enfrenta a sanciones más bajas, 500 euros la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.
¿Qué puede utilizar los conductores?
Los avisadores de radares son legales. Estos dispositivos informan a los conductores sobre los radares fijos que hay en la vía por lo que realiza el desplazamiento, basándose en la información disponible por pate de la DGT. Aplicaciones como Google Maps o Waze utilizan este sistema para alerta a los conductores y ayudarles a que eviten sanciones por exceso de velocidad.
Exceso de velocidad
En 2024, los radares situados en las Islas Canarias capturaron a 113.942 conductores, un incremento del 10,1% respecto al año anterior. El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras del archipiélago.
Los conductores que superen los límites de velocidad establecidos se enfrentan a sanciones económicas entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la infracción cometida.
"Es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite", recuerda la DGT.
El consejo de los agentes de tráfico es que los conductores tinerfeños que circulen por las vías donde haya controles de velocidad, deben levantar el pie del acelerador si no quieren ser notificados con una infracción al volante.
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