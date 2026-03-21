La movilidad en Tenerife, responsabilidad de todos

“Si puedo, prefiero ir en guagua”. La frase cobra cada vez más fuerza en Tenerife. El número de personas que confían en el transporte público para ir al trabajo, a una cita médica o a su playa favorita, crece por días, reflejando un cambio en la forma de moverse por la isla.

Así lo confirman los datos. La red de guaguas y tranvía transportó a más de 110 millones de pasajeros en 2025, una cifra histórica. Si se compara con 2023, año en el que inició la gratuidad, el número de usuarios que han optado por el transporte colectivo se ha duplicado.

Para la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, este es el paso más importante. “Hemos realizado un esfuerzo inversor sin precedentes para modernizar nuestro transporte público, pero ahora queda el paso decisivo: que la ciudadanía apueste por la guagua. Construir un modelo de isla más sostenible es responsabilidad de todos”, apunta Dávila.

El refuerzo del transporte público ha sido una de las estrategias más ambiciosas del Cabildo en este mandato. La corporación ha destinado más de 650 millones de euros al área de Movilidad, impulsando una transformación integral del servicio.

Rosa Dávila, Presidenta y Eulalia Garcia, Consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife. / | ED/LOT

Tenerife tiene 351 guaguas nuevas, la flota más moderna de España. Hoy TITSA realiza, cada día, 700 viajes más de los que hacía en 2022. El número de plazas en guaguas anota un máximo histórico, superando los 160 millones, y la plantilla de profesionales se ha ampliado en más de 300 personas.

El impacto de la gratuidad

El esfuerzo inversor del Cabildo de Tenerife ha sido indispensable para mantener la gratuidad del transporte público. Desde que se puso en marcha la medida en 2023 -con el gobierno de Rosa Dávila-, y hasta 2025, la corporación insular ha destinado más de 160 millones de euros a la gratuidad; es decir, ha aportado, con fondos propios, el 53% de la financiación total.

La gratuidad ha sido un detonante claro en el fomento del transporte público. Y los resultados son incontestables. En tres años, la iniciativa ha beneficiado a 288 millones de viajeros, con un impacto directo en la descongestión de las carreteras, al evitar 63 millones de desplazamientos en vehículo privado.

Presentación de la nueva flota Titsa. / ED/LOT

“En 2026, la gratuidad del transporte público en Tenerife está garantizada y esperamos que sea un incentivo para que cada vez más personas elijan apostar por una movilidad más limpia, sin coste para su economía y que, sin duda, mejora nuestra calidad de vida”, expresó la presidenta.

Guaguas de dos pisos

Una de las imágenes más claras de esta revolución se dio esta semana con la llegada a Tenerife de la primera guagua de dos pisos. La unidad comenzará a prestar servicio dentro de un mes en la autopista del sur, concretamente en la línea 110, que une Santa Cruz y Costa Adeje.

“Se trata de una de las rutas más demandadas de TITSA en el sur de la isla. Con una frecuencia de 15 minutos, esta línea transportó a más de 1,2 millones de viajeros en 2025”, explica la presidenta.

Interior Guaguas doble Piso.| / | ED/LOT

Es la primera, pero no la última. En total, llegarán a la isla, antes de verano, 13 guaguas de dos pisos, que irán destinadas tanto a la línea 110, como a la 112 (Santa Cruz – Los Cristianos) y la 108 (Santa Cruz – Icod de los Vinos). Estos nuevos vehículos supondrán un salto extraordinario en la capacidad de TITSA, al pasar de 59 a 85 asientos por vehículo, con dos plazas adicionales para personas con movilidad reducida.

“Esto implica que, en estas tres rutas que recorren la autopista del norte y del sur, pasaremos de ofrecer cuatro millones de plazas a más de seis millones, un 44% más”, recalca la presidenta.

La primera de estas guaguas se encuentra ya en las cocheras de TITSA en Cuevas Blancas, donde han comenzado los trabajos para adaptarla a la tecnología que utiliza en su flota la empresa pública.

Imagen nuevas Guaguas / ED/LOT

«Según relata la consejera de Movilidad, Eulalia García, entre estas aplicaciones se encuentra el sistema de ayuda a la conducción (Mobileye), el sistema de monética y billetaje; o la instalación de las cámaras de seguridad en los dos pisos.»

La flota más renovada de España

Las guaguas de dos pisos serán las próximas en incorporarse a la flota de TITSA, una de las más renovadas de España. En total, el Cabildo de Tenerife ha adquirido 351 vehículos nuevos en este mandato, lo que ha supuesto una inversión de 125 millones de euros.

Más frecuencia, menos emisiones

Esta modernización de la flota ha ido acompañada de un aumento significativo de las frecuencias. Por primera vez, el número de kilómetros recorridos supera los 40 millones, otro récord en la trayectoria de TITSA.

Al año, se realizan 234.429 viajes más que en 2022. Pese a este refuerzo, las emisiones de CO2 se han reducido un 7%, gracias a la apuesta por vehículos más sostenibles y eficientes, con un 50% de flota híbrida.

Imagen delas tarjetas Ten + / ED/LOT

Otra medida que ha tenido una gran acogida son las lanzaderas universitarias. Estas líneas, creadas por el Cabildo insular para unir las zonas del norte y del sur con la Universidad de La Laguna (ULL), registraron en 2025 más de 45.000 viajeros. Según la propia universidad, esto ha permitido reducir el tráfico de 500 vehículos en los accesos al Campus Guajara en horas punta.

“La sensibilización de los jóvenes con la sostenibilidad es ejemplar. Se han convertido en un colectivo clave en esta transición hacia una nueva movilidad”, destaca la presidenta.

Transporte a la carta

Esta transformación también ha llegado a las zonas rurales de la isla. En estas comarcas, el Cabildo ha impulsado un servicio pionero, completamente gratuito, para facilitar a los vecinos y vecinas llegar a la estación o parada de guaguas más cercana.

Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife en la presentación de las Lanzaderas Universitarias. / ED/LOT

Lanzaderas universitarias

“La iniciativa, denominada transporte a la demanda, ha tenido una gran acogida en zonas aisladas de Arico, Fasnia y Güímar, donde comenzó la experiencia piloto. En menos de ocho meses, 21.000 pasajeros solicitaron este servicio y se completaron más de 15.000 viajes”, detalla la consejera, Eulalia García, quien ha avanzado que el servicio se expandirá este año a otros municipios.