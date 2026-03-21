Especialistas advierten en Adeje sobre la baja protección real de los océanos en Europa.

El Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje acogió este martes la segunda mesa redonda del ciclo de Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular, centrada en el papel de las políticas oceánicas como herramienta clave para el desarrollo sostenible, especialmente en territorios insulares.

El encuentro reunió a expertos internacionales y nacionales del ámbito científico, político y medioambiental, en un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento sobre protección marina, gobernanza de los recursos oceánicos y oportunidades económicas vinculadas al mar.

Entre los participantes destacó la presencia de representantes de Chile, quienes compartieron su experiencia en conservación marina a gran escala. Julio Chamorro, presidente del Consejo del Mar del archipiélago Juan Fernández, expuso el papel fundamental de las comunidades locales en la gestión y protección de los ecosistemas, poniendo en valor décadas de trabajo de la pesca artesanal en equilibrio con el entorno.

Por su parte, el exsenador chileno Ricardo Lagos Weber abordó el papel de las instituciones públicas en el impulso de políticas de protección oceánica, subrayando la importancia de la colaboración entre administraciones y comunidades para consolidar avances en conservación.

El experto en políticas internacionales Max Bello explicó uno de los hitos recientes más relevantes en materia de protección marina: la ampliación de áreas protegidas en el archipiélago Juan Fernández, que alcanza cerca de un millón de kilómetros cuadrados. Esta medida sitúa a Chile como uno de los países líderes a nivel mundial, con más del 50% de sus aguas bajo alguna figura de protección, superando ampliamente los compromisos internacionales establecidos en el marco de Naciones Unidas.

Durante el debate se destacó que no solo es relevante la extensión de las áreas protegidas, sino también la calidad de dicha protección. En este sentido, se advirtió sobre la situación en Europa y España, donde, pese a que oficialmente se alcanzan objetivos cercanos al 30% de protección, menos del 1% de las aguas cuenta con medidas efectivas, lo que limita el impacto real en la recuperación de los ecosistemas marinos.

El investigador César Bordehore aportó una visión científica sobre los desafíos actuales, señalando problemas como la sobreexplotación de los recursos marinos, en gran medida vinculada a dinámicas económicas y políticas que no siempre priorizan la sostenibilidad a largo plazo.

La mesa redonda puso también el foco en el papel estratégico de los territorios insulares. Se destacó cómo las islas, por sus características ecológicas y culturales, se están posicionando como espacios clave para el desarrollo de modelos innovadores de gobernanza marina, donde la protección del océano contribuye directamente a la calidad de vida, la identidad local y la sostenibilidad económica.

En este contexto, se subrayaron las similitudes entre el archipiélago Juan Fernández y Canarias, abriendo la puerta a posibles aprendizajes y colaboraciones futuras. Los ponentes coincidieron en que el fortalecimiento de la protección marina puede convertirse en una herramienta fundamental para consolidar la economía azul en el archipiélago canario.

La sesión, moderada por el fotógrafo submarino Francis Pérez, abordó además cuestiones como el turismo responsable, el empleo vinculado al medio marino y la necesidad de implicar a la sociedad civil en la conservación de los océanos.

Este encuentro se enmarca en un programa más amplio que busca fomentar el diálogo entre sectores y promover soluciones sostenibles para los retos ambientales actuales, con especial atención a la realidad insular y costera de Canarias. La actividad está organizada por Farra Events con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje y la colaboración del Área de Medioambiente del Cabildo de Tenerife.