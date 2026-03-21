“Dio duro”: Therese deja su huella en El Médano con daños en el paseo marítimo

La borrasca Therese se hizo sentir en la noche del viernes al sábado en la costa de Granadilla y, especialmente, en El Médano. Los daños en el paseo marítimo atestiguaban que las olas fueron intensas. Baldosas dañadas y un dispositivo para quitase la arena de los pies desplazado eran las afecciones más destacadas. “Dio duro, aunque aquí siempre da duro el viento; estamos acostumbrados”, expresó Diego Rodríguez.

La zona de Playa Chica presentaba un cordón de la Policía Local en torno a las embarcaciones e impedía el uso de esta zona de baño. También se encontraba vallado el paseo con suelo de madera que discurre hasta el muelle. Asimismo, la lluvia dejó un charco de grandes dimensiones en la calle Ángel Guimerá.

Según explicaron unos vecinos, esa última situación se ha convertido en habitual cuando se producen precipitaciones después de que la calle Carmen Nóbrega viese sustituido su pavimento y pasase a estar más elevada. Eso, unido a la aparente falta de imbornales, lleva a que el agua se quede estancada.

Mal tiempo

Rodríguez es argentino y pasa su vida entre El Médano y Arona. “En El Médano cojo olas y en Arona trabajo”, resume. “Nunca vi acá el mal tiempo de la noche, aunque es cierto que solo tengo dos años en El Médano”, manifestó durante una mañana en la que fue mejorando el tiempo y en la que ese entorno alternativo e internacional que es El Médano tomaba su ritmo habitual.

Una de las imágenes de la jornada era la de la intensa actividad deportiva al otro lado de la bahía, junto a la montaña de La Tejita, donde decenas de kitesurfistas aprovechaban el viento. “No está bien porque está el temporal y seguramente las autoridades los podrían sacar de ahí, pero también es que este es el viento normal aquí”, indicó Elena Pérez, residente en el municipio de Candelaria y que no interrumpió su rutina habitual de sábado de ir a desayunar a El Médano. “Es un respiro para mí venir”, dijo.

Una moto de agua de Cruz Roja recorría el litoral. Lo peor llegó de la mano de la pleamar de las 2:30 horas. Le siguió la bajamar de las 8:35 y a partir de ahí empezó a subir y a ir tomando fuerza. A media mañana, el mar se mostraba agitado pero sin que tampoco su violencia fuese inusual. “El problema es que suba mucho, pero por ahora no está muy fuerte”, opinó Santiago Álvarez. “Anoche sí que lo vi peor y uno se preocupa un poco”, consideró este vecino de Santa Cruz y propietario de un apartamento en El Médano.