El deslizamiento de una ladera por la borrasca Therese rompe un canal y deja sin agua a 100 vecinos en Los Silos
Los operarios del Cabildo están solucionando la avería conectando una tubería desde un depósito de Balten y reponer así el suministro
Los fuertes vientos y lluvias de la borrasca Therese provocaron el deslizamiento de una ladera en la zona de Talavera, en Los Silos, rompiendo un canal de suministro de agua en la jornada del viernes 20 de marzo. Unos 100 vecinos del barrio de Las Canteras (San Bernardo) no tienen agua desde las últimas horas de esta mañana.
Los operarios del Cabildo de Tenerife están solucionando la avería conectando una tubería desde un depósito de Balten hacia el embalse municipal. La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), no se atreve a anunciar cuándo estará restablecido el suministro de agua para el barrio silense. Agradece la voluntad del área de Aguas de la institución insular para reparar la avería cuanto antes.
También en Tierra del Trigo
La borrasca Therese causó más daños además del deslizamiento de la pared de Talavera en el municipio de Los Silos. Se produjo un derrumbe parcial de una parcela agrícola limítrofe con un camino en el barrio de Tierra del Trigo. El personal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Los Silos trabaja en las labores de la retirada del material y recuperación del paseo de El Regatón.
Buenavista del Norte también se vio afectada por las intensas lluvias durante la madrugada del viernes al sábado. El agua se coló por varias viviendas en Barrio Nuevo inundándolas y provocando daños moderados. La noche en el noroeste de Tenerife estuvo plagada de rayos, relámpagos y lluvia.
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