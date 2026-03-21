La borrasca Therese dejará este domingo lluvias fuertes en medianías y heladas en zonas alta de Tenerife, según la Aemet

Rachas de viento del suroeste muy fuertes este domingo en Canarias, y precipitaciones fuertes y persistentes en las islas montañosas, en especial en vertientes sur y oeste por la borrasca Therese, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes orientadas al sur y oeste, y con precipitaciones que, en estas zonas, serán persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías.

En el resto de vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables. Podrán ir acompañadas de tormentas y de granizo menudo. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con precipitaciones moderadas en horas centrales del día.

Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas y en medianías a sotavento, donde se espera que alcancen los 90 km/h.

En el mar habrá componente suroeste fuerza 6 o 7, amainando a 4 a 6 al final. Gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada al final. Mar de fondo del oeste de 1 a 3 metros. Aguaceros y tormentas. Localmente regular o mala, informa Efe.

Previsión por islas para este domingo en Canarias:

TENERIFE

En el suroeste, cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de precipitaciones localmente fuertes y persistentes en medianías, pudiendo estar acompañadas de alguna tormenta aislada durante la madrugada y últimas horas del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos con lluvias ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, donde son probables rachas muy fuertes durante la madrugada; en cumbres centrales, viento localmente fuerte del suroeste con rachas que podrán superar los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el suroeste. Probabilidad de chubascos ocasionales que localmente podrán ser fuertes, sin descartar que sean acompañados de aparato eléctrico. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste al suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 21

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos con probables chubascos que localmente podrán ser fuertes y acompañados de tormentas aisladas. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento del oeste al suroeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con probables rachas muy fuertes en cumbres y en medianías a sotavento durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 15 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el suroeste. Probabilidad de chubascos ocasionales que localmente podrán ser fuertes, sin descartar que sean acompañados de aparato eléctrico. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste al suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16

LANZAROTE

Intervalos nubosos con probables chubascos intermitentes, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con probables chubascos intermitentes. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 22

GRAN CANARIA

En el suroeste, cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de precipitaciones localmente fuertes y persistentes en medianías, pudiendo estar acompañadas de alguna tormenta aislada a últimas horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos con lluvias ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste. En estas zonas y en cumbres serán probables rachas muy fuertes durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 23