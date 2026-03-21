El tercer día de la borrasca Therese deja intensas lluvias, inundaciones por la subida del mar y otra nevada en Tenerife

Lo peor de la borrasca Therese ya ha pasado y el tiempo tenderá a mejorar en las próximas horas. Eso sí, ha dejado intensas precipitaciones en Tenerife, una nueva nevada en el Teide, inundaciones puntuales en la costa por la subida del mar, cortes eléctricos y un reguero de incidencias por desprendimientos y caídas de objetos debido a las rachas huracanadas de viento.

Lo ha informado el Cabildo de Tenerife este sábado 21 de marzo de 2026. Las lluvias más copiosas han vuelto a concentrarse de madrugada. El agua corre por algunos barrancos, sobre todo en el Sur y la Isla Baja, donde hubo más precipitaciones.

La corporación insular mantiene activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y continúa coordinando el amplio operativo por toda la Isla desplegado tras el paso de la borrasca Therese, que ha dejado la noche del viernes 20 de marzo y la madrugada de este sábado 21 cerca de 200 incidencias en la Isla.

El episodio meteorológico ha tenido un impacto desigual pero muy intenso,concentrándose principalmente en el suroeste y norte de Tenerife, donde no ha dejado de llover de forma persistente durante horas.

Las precipitaciones han alcanzado registros muy elevados, como había pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 212 litros por metro cuadrado en Granadilla de Abona, 200 en Vilaflor y más de 115 litros en zonas como Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque. Además, la intensidad de las lluvias ha provocado importantes aportes hídricos, como la entrada de 1.000 metros cúbicos de agua por hora en la balsa de Trevejos, en Vilaflor.

En las cumbres, el temporal ha dejado de nuevo esta madrugada y a primeras horas de la mañana de este sábado nevadas significativas, con acumulaciones de unos 20 centímetros en el entorno del Teide. El viento ha sido otro de los fenómenos más adversos, con rachas que han superado los 200 kilómetros en Izaña, lo que ha contribuido a la generación de numerosas incidencias en toda la isla.

Las cerca de 200 incidencias registradas están relacionadas principalmente con caídas de objetos, desprendimientos, inundaciones en zonas de costa del suroeste y efectos del viento, además de cortes de suministro eléctrico en distintas zonas.

El temporal ha obligado también al cierre de accesos al Parque Nacional del Teide y al macizo de Teno, así como de vías como la avenida de la costa en Boca Cangrejo, afectada por un hundimiento.

El Cabildo mantiene desplegado un amplio dispositivo de emergencias, con más de 1.000 efectivos activados entre todos los servicios implicados, y con recursos alojativos operativos. En este sentido, se encuentran habilitados tres albergues con capacidad para 100 personas, en los que actualmente se atiende a 76 personas afectadas por el temporal.

También hubo que desalojar a vecinos del Puertito de Adeje por los fuertes embates del mar sobre sus casas, situadas justo en la orilla. El Ayuntamiento ha activado el recurso de alojamiento previsto para estos casos y mantiene señalizadas las zonas afectadas en El Puertito y El Varadero para evitar riesgos.

Por su parte, la consejera de Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que el Cabildo mantiene todos los recursos activos y en vigilancia permanente, preparados para actuar ante cualquier incidencia derivada de la acumulación de agua o nuevos episodios adversos.

Según las previsiones meteorológicas, el frente más intenso de la borrasca ya ha pasado por la Isla, y se espera una mejoría progresiva a partir de la tarde y la madrugada. No obstante, podrían mantenerse las lluvias hasta, al menos, el próximo martes.

El Cabildo advierte de que las próximas horas siguen siendo delicadas, especialmente por la acumulación de agua, por lo que insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas de riesgo.