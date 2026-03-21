La borrasca Therese deja imágenes históricas en la presa La Encantadora de Vallehermoso, en La Gomera

La borrasca Therese está dejando imágenes históricas en la presa de La Encantadora de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. La instalación hídrica no llegaba a estos niveles de agua desde hace varios años. Alcanzó su máximo caudal y rebosó su capacidad en la madrugada del viernes al sábado. Que el embalse alcance estos niveles de agua garantiza el regadío del campo gomero durante bastante tiempo.

La presa de Vallehermoso es la tercera en capacidad de la isla colombina con 750 millones de litros. Está situada muy cerca del barrio de La Rosa de las Piedras. Además, cuenta con un área recreativa. En la actualidad proporciona agua de regadío a unas 450 personas. Es un punto clave para el avistamiento de avifauna como anátidas, pollas de agua y diferentes aves migratorias que aprovechan el lugar para hacer un alto en el camino y recuperar fuerzas antes de proseguir con su viaje.

Así baja el agua por la presa de La Encantadora de Vallehermoso, en La Gomera / El Día

El embalse fue construido en 1973, en 2023 cumplió 50 años. Se rehabilitó en varias ocasiones, la última en 2019 por casi 100.000 euros. Se mejoraron las condiciones de uso y el deterioro de varios muros de contención. Asimismo, se incluyó la pavimentación asfáltica y la actuación en la plaza.