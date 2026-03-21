La Aemet avisa de lluvias intensas y persistentes este sábado en Tenerife por la borrasca Therese

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su previsión para este sábado en Canarias, destacando la presencia de lluvias intensas y continuas en las islas montañosas debido a la persistencia de la borrasca Therese, especialmente en las vertientes sur y oeste. Además, se espera viento moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en varias zonas.

En las islas de mayor relieve, se anticipa cielo mayormente nublado, con dominancia de nubosidad en las vertientes orientadas al sur y al oeste. Las lluvias en estas áreas serán persistentes y, en algunos casos, de intensidad fuerte, especialmente en las medianías, y podrían venir acompañadas de tormentas y granizo pequeño.

En otras vertientes, las precipitaciones serán menos frecuentes y menos intensas.

Para Lanzarote y Fuerteventura, se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias moderadas en las horas centrales del día.

Las temperaturas variarán poco a lo largo del día, y el viento soplará moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes durante la mañana, especialmente en las vertientes sureste y noroeste, así como en las cumbres expuestas y en las medianías a sotavento, donde se esperan rachas de hasta 90 km/h.

Respecto al mar, el viento soplará del suroeste con fuerza 5 o 6 en todas las islas, salvo en El Hierro, donde se espera viento del oeste o suroeste con fuerza 6 o 7, provocando fuerte marejada o mar gruesa. El mar de fondo tendrá olas de 3 a 4 metros, disminuyendo a 2 a 3 metros, y se prevé la presencia de aguaceros y tormentas.

Predicción por islas:

TENERIFE

En las vertientes oeste y suroeste, se esperan cielos cubiertos con lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes. En el resto de las vertientes, habrá intervalos nubosos con lluvias localmente intensas durante la mañana, que disminuirán a partir del mediodía, cuando se abrirán claros en el nordeste. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y granizo menudo, y por encima de los 2200 metros se podrán presentar en forma de nieve a primeras horas, subiendo la cota a más de 2500 metros por la tarde. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente en las cumbres y la vertiente norte, mientras que las máximas apenas variarán. Existe una baja probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales. El viento será moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en las cumbres centrales y en las vertientes noroeste y este, donde se podrán superar los 100 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 17 - 22

LA GOMERA

Predominarán los cielos nublados, con lluvias persistentes que podrían ser fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo menudo, especialmente en la mitad sur y medianías del norte, especialmente a primeras horas. Las temperaturas permanecerán estables. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las cumbres y vertientes sudeste y noroeste, donde se podrán superar los 90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 17 - 21

LA PALMA

El cielo estará mayormente nublado, con lluvias persistentes, especialmente en las medianías. Estas podrían ser fuertes y acompañadas de tormentas y granizo menudo, siendo más probables en la vertiente oeste, cumbres y medianías del este. No se descarta que las lluvias se presenten como nieve por encima de los 2200 metros a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán casi sin cambios. El viento será moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en las cumbres y las vertientes noroeste, este y sur, donde podrían superar los 90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 15 - 21

EL HIERRO

El cielo estará mayormente nublado, con lluvias persistentes y la posibilidad de que sean ocasionalmente fuertes, acompañadas de tormentas y granizo menudo, sobre todo en el suroeste y las medianías del norte y este, especialmente a primeras horas. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las cumbres y en las vertientes sudeste y noroeste, donde se espera que alcancen los 90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 11 16

LANZAROTE

El cielo estará parcialmente nublado, con tendencia a mayor nubosidad en las horas centrales y probables lluvias de débil a moderada intensidad. Durante la madrugada, predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas sufrirán pocos cambios. El viento soplará del suroeste con intensidad moderada a fuerte, con rachas que podrían ser muy fuertes a partir de la mañana, amainando hacia el final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 16 - 22

FUERTEVENTURA

Habrá intervalos de nubosidad, tendiendo a cielos más nublados en las horas centrales del día, con lluvias moderadas. El cielo permanecerá poco nuboso durante la madrugada. Se espera que las temperaturas se mantengan constantes. El viento será del suroeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en la mañana, disminuyendo al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 17 - 22

GRAN CANARIA

Se espera cielo cubierto o nuboso, con lluvias persistentes en las vertientes oeste y sur, que podrían ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormentas. En otras vertientes, las lluvias serán menos frecuentes y de menor intensidad. A partir del mediodía, se abrirán claros en las zonas norte y este, y las precipitaciones disminuirán. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. El viento será moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste, y en las medianías del norte, así como en las cumbres, con rachas que podrían superar los 90 km/h, aunque las probabilidades serán menores en las cumbres por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 17 - 23