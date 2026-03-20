Tierra Azul: la consolidación de la Red Insular de Protección Animal en Tenerife

La gestión del bienestar animal en Tenerife ha iniciado una etapa de transformación estructural. El Cabildo da luz verde a la tramitación como proyecto de interés insular a Tierra Azul, un nuevo Centro de Protección Animal, que estará ubicado en la Finca Presas del Campo, entre los municipios de La Laguna (Valle Guerra) y Tacoronte, ayuntamientos con los que la institución insular ha trabajado de forma estrecha para que este proyecto vea la luz.

Tierra Azul representa la culminación de una estrategia política y territorial, que persigue trabajar de la mano con los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias vinculadas al bienestar animal y teniendo muy en cuenta la participación ciudadana, de forma coordinada con Tierra Blanca, el Centro que ya opera en el municipio sureño de Fasnia y que presta servicio a más de 20 municipios.

El consejero de Bienestar Animal del Cabildo tinerfeño, Valentín González, asegura que “nuestro objetivo es dar una respuesta unificada al abandono de animales, aliviando la presión que sufren muchos ayuntamientos a la hora de ejercer sus competencias”, en una maniobra que pretende integrar la colaboración entre administraciones y pone en valor el papel de las protectoras de animales y voluntariado, que realizan una labor de capital importancia en nuestra sociedad.

Al situarse en una ubicación estratégica, este nuevo centro permitirá una distribución más equilibrada de los recursos. Tierra Azul será un equipamiento insular (supramunicipal-comarcal), de carácter estratégico, destinado a la guarda y custodia de perros y gatos.

Para Valentín González, “Tierra Azul y la Red Insular de Centros de Protección Animal es la respuesta que Tenerife necesitaba frente al desafío de garantizar la protección de los derechos y el bienestar de los animales”, poniendo de manifiesto que “con Tierra Azul, el Cabildo asume un liderazgo operativo para que la protección animal deje de ser una suma de esfuerzos voluntarios y pase a ser un servicio público coordinado”.

En este sentido también se manifiesta la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, que indica que “la declaración de interés insular reconoce que este es un proyecto fundamental para la isla”. Leirachá adelanta que “el futuro Centro, que se erigirá sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados, acogerá más de 680 perros y 400 gatos, de los cuales, 200 estarían en régimen de residencia, en jaulones, y otros 200 en jaulas individuales para aplicación de campañas CER o porque tengan que aislarse por otros motivos”, a lo que agrega que “desde el punto de vista técnico, Tierra Azul se distancia del concepto tradicional de albergue para acercarse al de un centro de gestión integral, con atención veterinaria y tratamiento clínico, gestión y control de colonias felinas, campañas de adopción, desarrollo de actividades socioeducativas y campañas de voluntariado”.

Tierra Azul funcionará no solo como lugar de acogida, sino como un núcleo de concienciación ciudadana, donde la transparencia en la gestión y el fomento de la tenencia responsable sean los ejes que ayuden a reducir las cifras de abandono en la isla.

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Con esta infraestructura, Tenerife se posicionará a la vanguardia de la gestión pública del bienestar animal en el archipiélago.