Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseCabo Llanos - Santa CruzVuelos canceladosCD TenerifeLocalizado en TenerifeDrogas en TenerifePiscina de Los Silos
instagramlinkedin

Un nuevo terremoto en Tenerife: el IGN localiza el epicentro en Vilaflor de Chasna

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un temblor de magnitud 1,9 mbLg en Tenerife, localizado al noroeste de Vilaflor de Chasna, a las 11:00 horas, sin reportes de daños

Registrado un terremoto de magnitud 1,9

Registrado un terremoto de magnitud 1,9 / IGN

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 1,9 mbLg en Tenerife, concretamente al noroeste del municipio de Vilaflor de Chasna.

El movimiento sísmico se produjo a las 11:00 horas (hora oficial en Canarias) en una zona del interior de la isla, según los datos facilitados por el organismo estatal.

l Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto

l Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto / IGN

Por el momento, no se han reportado daños ni incidencias relacionadas con este episodio, que se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual del archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Se trata de un sismo de baja magnitud, por lo que es probable que haya pasado desapercibido para la mayoría de la población.

TEMAS

  1. Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
  2. La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada
  3. Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
  4. El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
  5. La seguridad ante todo: El tranvía de Tenerife revisa y cambia los raíles desgastados
  6. El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
  7. La honradez de un padre: acude a un guachinche de Tenerife a pagar la cuenta de su hijo, que hizo un simpa con sus amigos
  8. Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas

Un nuevo terremoto en Tenerife: el IGN localiza el epicentro en Vilaflor de Chasna

El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en La Caleta de Interián, en Garachico

El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en La Caleta de Interián, en Garachico

La Laguna registra importantes desperfectos en sus piscinas naturales por la borrasca Therese

La Laguna registra importantes desperfectos en sus piscinas naturales por la borrasca Therese

EN DIRECTO | Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles por la borrasca Therese

EN DIRECTO | Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles por la borrasca Therese

El pronóstico de la Aemet por la borrasca Therese para el fin de semana en Canarias: más lluvias intensas, viento fuerte y olas de hasta 5 metros

El pronóstico de la Aemet por la borrasca Therese para el fin de semana en Canarias: más lluvias intensas, viento fuerte y olas de hasta 5 metros

El rincón de este municipio de Tenerife que ofrece palmeras rellenas irresistibles para los amantes del dulce

El rincón de este municipio de Tenerife que ofrece palmeras rellenas irresistibles para los amantes del dulce

El Teide, cubierto de nieve por la borrasca Therese, ofrece imágenes espectaculares en Tenerife

El Teide, cubierto de nieve por la borrasca Therese, ofrece imágenes espectaculares en Tenerife

El presidente de la Asociación Canaria de Enfermedades Infecciosas: «La resistencia a los antibióticos es una epidemia oculta»

El presidente de la Asociación Canaria de Enfermedades Infecciosas: «La resistencia a los antibióticos es una epidemia oculta»
Tracking Pixel Contents