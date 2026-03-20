Un nuevo terremoto en Tenerife: el IGN localiza el epicentro en Vilaflor de Chasna
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un temblor de magnitud 1,9 mbLg en Tenerife, localizado al noroeste de Vilaflor de Chasna, a las 11:00 horas, sin reportes de daños
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 1,9 mbLg en Tenerife, concretamente al noroeste del municipio de Vilaflor de Chasna.
El movimiento sísmico se produjo a las 11:00 horas (hora oficial en Canarias) en una zona del interior de la isla, según los datos facilitados por el organismo estatal.
Por el momento, no se han reportado daños ni incidencias relacionadas con este episodio, que se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual del archipiélago.
Se trata de un sismo de baja magnitud, por lo que es probable que haya pasado desapercibido para la mayoría de la población.
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