Tenerife recupera el pulso tras un aluvión de incidencias y apagones

Tenerife mantendrá este sábado 21 de marzo avisos naranjas por precipitaciones intensas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, mientras que mañana está previsto que comience la "desescalada" y que "haya un desarrollo normal de la actividad". En esos términos se expresó ayer la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, al analizar las incidencias y previsiones de la borrasca Therese, que ha mantenido en vilo al Archipiélago en los últimos días y cuyos efectos, pese a la mejora pronosticada, es posible que se mantengan hasta el martes. El viernes 20 de marzo se esperaba la llegada de un "segundo frente" y "abundantes lluvias en el Sur y Oeste a partir de por la tarde, con especial incidencia de madrugada", según manifestó Dávila en una comparecencia ante los medios. De nuevo, calma tensa.

Uno de los principales daños registrados en la jornada del viernes fueron las averías en el suministro eléctrico por los fuertes vientos que llegaron a alcanzar altas velocidades en algunas zonas de medianías del Sur. Según Endesa, casi 6.000 personas, en mayor parte de las zonas del suroeste, noroeste y sureste de Tenerife, pasaron casi toda la jornada del viernes sin luz. Los más afectados por el corte fueron los barrios más altos de Adeje, Arico, Fasnia y Guía de Isora, quienes protagonizaron las caídas en las redes de media tensión más tempranas de la jornada. También se sumaron La Laguna, Granadilla de Abona y Santa Cruz. Desde la compañía eléctrica, trabajaron a destajo para solucionar cuatro averías de media tensión y una pequeña de baja, pero los fuertes vientos impedían que los operarios subieran a las torretas para repararlas. Las soluciones a estos cortes en el suministro necesitaban de personal de campo que hubiera puesto en peligro su integridad física al subirse a las torres.

A última hora del viernes, lugares como Fasnia recuperaron el suministro eléctrico después de más de 12 horas de apagón. Otro municipio como El Tanque sufrió daños en la red eléctrica sobre las 20:00 horas en el barrio de medianías de San José de Los Llanos. En esa vertiente de la Isla, Buenavista del Norte y Los Silos también sufrieron caídas temporales de la luz que se restablecieron sin mayor dilación durante la jornada.

Destrozos en el litoral de La Laguna por la borrasca Therese / El Día

Mucha agua y viento

Las intensas y constantes lluvias junto a la fuerza del viento fueron la tónica. Provocaron algunas incidencias de carácter moderado. Entre ellas, el desprendimiento de un techo de un almacén agrícola en la entrada a la playa de Las Arenas, en Buenavista del Norte, que obligó a cerrar el acceso al litoral. El viento dificultó las labores de los bomberos, quienes no pudieron asegurar la instalación. El Ayuntamiento decidió continuar con el cierre de la playa hasta que se calme el viento. No se lamentaron heridos.

Además, también en el municipio del Noroeste, un hombre fue golpeado por una fuerte racha de viento al subirse a su azotea a asegurar un techo. Fue trasladado por una ambulancia por heridas de carácter leve y también se contó con la intervención de los bomberos en este incidente.

De carácter moderado

En otros municipios del oeste de Tenerife se registraron incidencias menores como las caídas de árboles o ramas de grandes dimensiones, postes de la luz o movimientos de material urbano. Los daños materiales de mayor envergadura se relacionan con el mar, que en la madrugada del jueves al viernes provocó varios destrozos en diferentes puntos de la Isla. Entre ellos, la caída de parte de un talud que ya se encontraba en pésimas condiciones en La Caleta de Interián, en Garachico, daños de cierta consideración y rotura del paseo de Los Tarajales, en Los Cristianos (Arona) y el desalojo de varios vecinos de El Puertito (Adeje) por la entrada del mar en sus viviendas en torno a las 17:00 horas.

Pura incertidumbre

La madrugada del jueves al viernes fue de incertidumbre en Tenerife. El Sur se llevó la peor parte, aunque el reguero de incidencias de desigual entidad se repartió por toda la geografía insular. Se registraron rachas de viento muy intensas que alcanzaron los 122 kilómetros por hora en Izaña y cerca de los 100 en Arico, lo que provocó múltiples actuaciones de los servicios de emergencia. Caídas de farolas, retirada de mobiliario urbano y cartelería, achiques de agua y desprendimientos fueron algunas de las actuaciones que más se repitieron. También medio centenar de personas tuvo que recurrir a albergues y se produjeron varios cortes viarios.

El Día

La interrupción del acceso a Almáciga, en Taganana, por la TF-134, que quedó operativa solo para vecinos, y los desprendimientos en el túnel de El Bailadero fueron dos de las afecciones viarias principales. En ese capítulo de derrumbes sobresale lo ocurrido en la costa de El Rosario, en la carretera de entrada a Bocacangrejo y a la playa de La Nea, donde se hundió parcialmente la vía en sentido descendente y el acceso permanece limitado a vecinos, restringido a vehículos de más de 3.500 kilos y regulado por semáforos provisionales.

"Está en riesgo la seguridad porque se puede hundir la calle", manifestó el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, a media mañana de ayer sobre el terreno. Según afirmó, los hechos se produjeron alrededor de las 3 de la madrugada probablemente por la filtración de agua de lluvia. El incidente afectaba aproximadamente a unos cinco metros y supuso, incluso, que una farola acabase en le parte baja del talud. "Los técnicos están valorándolo y habrá que actuar de emergencia", sostuvo el regidor local.

En viviendas vacacionales

Precisamente en Bocacangrejo, en primera línea de costa, se tuvieron que desalojar varias viviendas vacacionales para evitar daños por el mar. También relevantes, por los efectos que dejará, fueron las afecciones por el arrastre de arena en Radazul. Además, la costa de El Rosario fue protagonista de una de las imágenes imprudentes y temerarias de la jornada: la de quienes decidieron pasar un día de playa. Efectivos de la Policía Local, al mando de Blas Henríquez, tuvieron que instar a los usuarios a que abandonasen el lugar.

Andrés Gutiérrez

El resto del Área Metropolitana escapó relativamente bien de la primera andanada de la borrasca. En Santa Cruz se contabilizaron 61 intervenciones (desprendimientos, caídas de rocas en algunas calzadas y pequeños corrimientos de laderas), mientras que el dispositivo de emergencia activo por la borrasca atendió a 23 personas. Las camas dispuestas para atender a ciudadanos sin hogar se ocuparon en su totalidad en la primera noche y hubo que derivar a tres usuarios a uno de los recursos habilitados por el Cabildo.

Rotura de un canal

A última hora de la tarde, se registró un desprendimiento en Los Silos que afectó al canal de agua de distribución y suministro de la Federación (Icod-Buenavista) en la zona de Pina-Talavera, cerca del casco. El fuerte viento de la borrasca Therese empujó unas piedras que cayeron encima destrozándolo y dejando que el caudal de agua se derramara. Los operarios del Ayuntamiento trabajaron anoche para resolver la incidencia y garantizar el suministro a pesar del temporal. El Consistorio pide a los vecinos de la zona alta de Las Canteras (San Bernardo) que hagan un consumo responsable de agua hasta repararlo para garantizar las reservas disponibles.