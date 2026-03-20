Tenerife, la isla más golpeada por Therese con casi 200 incidencias gestionadas por el 112

El paso de la borrasca Therese por Canarias ha dejado hasta primera hora de este viernes un balance de más de 300 incidencias gestionadas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. De ese total, alrededor de 200 avisos se han registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cerca de un centenar en la de Las Palmas, en una jornada marcada por el viento, la lluvia y el empeoramiento del estado del mar. El Gobierno de Canarias mantiene activadas alertas y prealertas por distintos fenómenos meteorológicos asociados a Therese.

Tenerife, la isla más afectada

En Tenerife, los servicios de emergencias tuvieron que intervenir en varias vías del macizo de Anaga. Según el balance facilitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se registraron 39 incidencias durante la última noche por viento y lluvia. Entre ellas, desprendimientos en la TF-134, entre Benijo y Roque de Las Bodegas, así como la caída de piedras en la TF-12 en el punto kilométrico 13,2. La TF-134 quedó además cortada en la zona de descenso una vez pasado el túnel de Taganana.

Rescate en Tahodio

El temporal también obligó a actuar en el barranco de Tahodio, en Santa Cruz de Tenerife. Allí fue necesario rescatar a tres personas sin hogar que pasaban la noche bajo un puente, después de que aumentara el caudal de agua en el tramo final del cauce. La intervención fue realizada por Bomberos de Tenerife, junto con la Policía Local y recursos de Protección Civil. Las tres personas fueron trasladadas al albergue provisional habilitado por el Cabildo de Tenerife en la sede del Hogar Sagrada Familia, conocido como la Casa Cuna.

Ramas caídas, semáforos sin luz e inundaciones en Santa Cruz

El grueso de los avisos en Santa Cruz de Tenerife se concentró a partir de las 00.00 horas de este viernes. Solo por caída de ramas y arbolado se movilizaron hasta nueve servicios, en puntos como la avenida Bravo Murillo, la avenida Constitución, el kilómetro 17,2 y San Andrés. A eso se sumaron problemas en el alcantarillado, fallos en el alumbrado público en zonas como Cueva Bermeja y pequeñas inundaciones que afectaron tanto a una vivienda en Somosierra como a instalaciones municipales del parque de La Granja.

Otro de los incidentes destacados fue el desprendimiento de una cristalera en un edificio de la calle Áurea Díaz Flores, que cayó sobre la acera y obligó a intervenir a bomberos y Policía Local, además del vallado preventivo de la zona por el estado de algunas cornisas. La lluvia provocó asimismo problemas eléctricos en cinco señalizaciones semafóricas, mientras que el viento derribó una farola sobre el puente de San Andrés.

Cierre de carreteras en Gran Canaria

En Gran Canaria, a las 07.15 horas permanecían cerrados varios tramos por seguridad. Entre ellos, la GC-200 en el acceso al Mirador del Balcón-Andén Verde entre los kilómetros 27+100 y 21+500, así como en el acceso a Tirma entre el 15+100 y el 19+750. También figuraban cerradas la GC-210, que conecta La Aldea, Tejeda y Artenara, entre los kilómetros 0+000 y 5+000; la GC-608 de acceso a La Culata en el punto kilométrico 2+700; y la GC-505 El Pajar en el 3+000.