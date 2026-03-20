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Tenerife amanece con casi 900 afectados por cortes de luz, rescates y carreteras dañadas por la borrasca Therese

La borrasca deja incidencias durante la madrugada en el sur de la isla, con apagones en Adeje, Arona y Guía de Isora, rachas de hasta 122 km/h y un amplio despliegue de emergencias

Dos personas paseando por La Laguna mientras llueve

Dos personas paseando por La Laguna mientras llueve / María Pisaca

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese sigue golpeando con fuerza a Tenerife y ha dejado una madrugada de incidencias marcada por cortes de luz, rescates y problemas en varias carreteras de la isla. Cerca de 900 personas se quedaron sin suministro eléctrico en el sur, sobre todo en los municipios de Adeje, Arona y Guía de Isora, según ha informado el Cabildo.

El temporal obligó a mantener activo durante toda la noche el operativo de emergencias, que intervino en caídas de farolas, retirada de mobiliario urbano, achiques de agua, desprendimientos y otras incidencias provocadas por el fuerte viento y la lluvia.

Rachas de más de 120 km/h y rescates de madrugada

El viento fue uno de losfenómenos más adversos del episodio. En Izaña se registraron rachas de hasta 122 km/h, mientras que en Arico se rozaron los 100 km/h, lo que obligó a intensificar las actuaciones de los servicios de emergencia.

Durante la noche se llevaron a cabo varios rescates destacados. Entre ellos, varias personas atrapadas por el fuerte oleaje en Boca Cangrejo y otras dos que quedaron retenidas bajo el puente de La Alegría tras la crecida de un barranco.

El temporal también ha impactado en la red viaria. Se han registrado desprendimientos y cortes de tráfico, destacando el cierre del acceso a Almáciga por la TF-134 y problemas en el túnel del Bailadero, donde se ha complicado el paso de vehículos de gran tamaño.

Más de 160 efectivos desplegados en la isla

Un total de 167 efectivos de distintos cuerpos —bomberos, personal de carreteras, BRIFOR, Cruz Roja y otros servicios— han trabajado de forma coordinada para garantizar la seguridad.

Además, se ha dado alojamiento a personas afectadas en varios municipios, especialmente en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Llamamiento a la precaución

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la población "máxima prudencia" ante la continuidad del temporal, insistiendo en evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de emergencia. Por su parte, Blanca Pérez ha destacado el amplio despliegue operativo, con todos los recursos activados para responder a cualquier incidencia.

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El Cabildo mantiene el dispositivo activo y la situación de alerta en la isla mientras persistan las condiciones adversas.

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