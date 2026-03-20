El Teide, cubierto de nieve por la borrasca Therese, ofrece imágenes espectaculares en Tenerife

La tregua que ha dado la borrasca Therese en la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026 ha dejado impresionantes imágenes del Teide tras las nevadas de los últimos días, que comenzaron la madrugada de este jueves 19 de marzo.

Con los cielos despejados, una situación que las predicciones apuntan que va a cambiar a primera hora de la tarde con la entrada de un nuevo frente lluvioso, los tinerfeños, especialmente en el norte, se despertaron con una estampa espectacular del gran volcán cubierto de un manto blanco.

Los tres principales accesos al Parque Nacional siguen la mañana de este viernes cerrados como consecuencia del mal tiempo, tanto por La Esperanza como por La Orotava y Vilaflor. También siguen cerrados los accesos a la Punta de Teno ante el temor de que se produzcan desprendimientos.

Imagen del Teide tomada la mañana de este viernes 20 de marzo en el Parque Nacional. / E. D.

Hacía muchos años que el Teide no permanecía tanto tiempo nevado como este otoño e invierno, con hasta cinco nevadas consecutivas por las sucesión de borrascas que han afectado a las Islas. Hay que recordar que hubo una época en la que un manto blanco cubría las faldas del Teide la mayor parte del año.

La nieve de las cumbres dejaba una postal que durante siglos se convirtió en común, según desvelaba EL DÍA en un reportaje. Tal perenne era su presencia que, durante casi seis siglos, subir a la cumbre solo era posible durante los meses de verano. El hielo se convirtió en un recurso de compra-venta y algunos, incluso, llegaron a robarlo a hurtadillas.

Imagen del Teide nevada tomada la mañana de este viernes 20 de marzo desde el norte de la Isla. / Atalía Camacho Pérez

Fue durante los 550 años que duró la Pequeña Edad de Hielo. En este periodo frío, que comenzó en el siglo XVI y se prolongó hasta el XIX, fueron cientos los exploradores y científicos que se lanzaron a estudiar las condiciones geológicas, ecológicas y meteorológicas únicas de las cumbres de Tenerife.

Las nevadas y lluvias en la cumbre de Tenerife auguran una explosión floral en la primavera, que comienza este mismo viernes. El agua también ha venido muy bien para recargar el principal acuífero de la Isla, que se encuentra bajo las Cañadas.

Las postales del Teide nevado han llegado desde varios puntos de Tenerife, principalmente desde el norte. Los operarios de medio ambiente del Cabildo, desplegados en la cima, también enviaron imágenes espectaculares.

Más de mil personas están desplegadas por toda la Isla para atender las incidencias de la borrasca Therese y en tareas preventivas. El Cabildo tinerfeño y los ayuntamientos han activado los planes de emergencia, que se mantendrán durante el fin de semana pues el frente seguirá afectando a las Islas hasta la jornada de este domingo 22 de marzo.