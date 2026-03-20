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EN DIRECTO | Más de un centenar de incidencias por la borrasca Therese en Canarias: nieve, cierre de carreteras y -4,5ºC en Tenerife
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En las islas de la provincia occidental de Canarias ya ha llovido y caído una nevada en el Parque Nacional del Teide (Tenerife) y el Roque de Los Muchachos (La Palma), este jueves, 19 de marzo, jornada en la que se prevé lo peor de la borrasca.
Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.
Hundimiento de un tramo de carretera en el municipio de El Rosario, en Tenerife, por los efectos de la borrasca Therese.
Leticia Dorta Lemus
La Isla Baja toma medidas ante la llegada de fuerte oleaje por la borrasca Therese
Garachico cierra la avenida marítima y Los Silos corta la carretera de la costa que lleva hasta La Caleta de Interián.
Elena Morales
La borrasca Therese pone en alerta a Tenerife por lluvias intensas, viento y oleaje
La Aemet prevé chubascos fuertes o muy fuertes, rachas de más de 90 km/h, oleaje de hasta cinco metros y riesgo de crecidas de barrancos hasta el domingo.
Efe
La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana
La borrasca Therese provocará en las próximas horas un nuevo aumento de la inestabilidad en Canarias, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, además de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.
Es lo que ha informado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un aviso especial en el que detalla que se prevé que continúen las rachas de viento muy fuertes de componente suroeste, con probabilidad de superarse los 90 kilómetros por hora en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve.
El temporal marítimo se mantendrá en todo el archipiélago, con olas que superarán los cinco metros en las mismas zonas que en jornadas anteriores.
Esta situación de tiempo adverso e inestable se prolongará durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación sobre el archipiélago, en un episodio que comenzó este jueves y que se extenderá, al menos, hasta el domingo.
Efe
Once vuelos cancelados en Canarias por la borrasca Therese este jueves
Once vuelos han sido cancelados este jueves en los aeropuertos de Canarias por meteorología adversa relacionada con la borrasca Therese, según han informado fuentes de Aena.
El aeropuerto más afectado es el de La Palma, donde se han contabilizado siete cancelaciones: cinco con origen Tenerife Norte, una con origen Gran Canaria y otra con origen Tenerife Sur.
La cuatro cancelaciones restantes de esta jornada se han producido en el aeropuerto de Gran Canaria, todos vuelos que debían haber despegado desde Tenerife Norte.
Los efectos de Therese ya se dejaron notar en el tráfico aéreo en Canarias en la jornada del miércoles, cuando se produjeron 26 cancelaciones y siete desvíos.
Cielo gris en Vilaflor debido al paso de la borrasca Therese por Tenerife.
Ramón de la Rocha/Efe
Oleaje en la costa de Bajamar (San Cristóbal de La Laguna) debido a la borrasca Therese.
Bomberos de Tenerife piden extremar la precaución por el fuerte viento en la isla debido a la borrasca Therese.
Nieve en las Cañadas del Teide, en Tenerife, por la borrasca Therese.
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