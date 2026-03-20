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EN DIRECTO | Más de un centenar de incidencias por la borrasca Therese en Canarias: nieve, cierre de carreteras y -4,5ºC en Tenerife

Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago

Fuerte oleaje en Los Silos por la borrasca Therese

Fuerte oleaje en Los Silos por la borrasca Therese

El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En las islas de la provincia occidental de Canarias ya ha llovido y caído una nevada en el Parque Nacional del Teide (Tenerife) y el Roque de Los Muchachos (La Palma), este jueves, 19 de marzo, jornada en la que se prevé lo peor de la borrasca.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

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