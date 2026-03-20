EN DIRECTO | Más de un centenar de incidencias por la borrasca Therese en Canarias: nieve, cierre de carreteras y -4,5ºC en Tenerife

La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana

La borrasca Therese provocará en las próximas horas un nuevo aumento de la inestabilidad en Canarias, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, además de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

Es lo que ha informado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un aviso especial en el que detalla que se prevé que continúen las rachas de viento muy fuertes de componente suroeste, con probabilidad de superarse los 90 kilómetros por hora en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve.

El temporal marítimo se mantendrá en todo el archipiélago, con olas que superarán los cinco metros en las mismas zonas que en jornadas anteriores.

Esta situación de tiempo adverso e inestable se prolongará durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación sobre el archipiélago, en un episodio que comenzó este jueves y que se extenderá, al menos, hasta el domingo.