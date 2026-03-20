El rincón de este municipio de Tenerife que ofrece palmeras rellenas irresistibles para los amantes del dulce

A nadie le amarga un buen dulce y en Tenerife, más concretamente en San Cristóbal de La Laguna, hay un establecimiento que ofrece diferentes opciones de dulces que conquista los paladares de sus clientes. Se trata de la Panadería-Pastelería Los Majuelos, donde puedes disfrutar de un café acompañado de un buen dulce.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado recientemente la panadería y no han dudado en compartir su gratificante experiencia con sus seguidores. "La panadería es muy conocida por sus rosquetes de batata y ahora también sus novedosas palmeras rellenas", comentan.

Unas palmeras rellenas únicas en Canarias

El producto que más llamó la atención de los creadores de contenido fueron las palmeras rellenas que ofrece la panadería Los Majuelos. Unos dulces que "no lo hemos visto en ningún otro lado ni de Canarias ni de península", comentan.

Disponen de diferentes opciones de relleno como Lotus, Oreo, Milka, Pistacho y Kinder Bueno, estas palmeras son un capricho perfecto para los amantes del duce. Los precios varían según el tipo de relleno, entre 3,50 y 4,50 euros. Además, el tamaño de una palmera es lo suficientemente grande como para satisfacer el paladar de varias personas.

El dulce se caracteriza por su el crujiente y la cremosidad en cada bocado. Un consejo que lanzan es que "parra comerla bien cremosas la dejas un rato fuera de la nevera". También afirman que "no empalaga nada", algo que facilita su disfrute para los que no son tan amantes de los dulces.

Más productos irresistibles

Las palmeras no son el único dulce que ofrece Los Majuelos, ya que el establecimiento es popular por su rosquete de batata, un clásico que sigue siendo uno de sus productos más solicitados. Aunque entre sus opciones también destaca el rosquete de guayaba y queso.

Además, la panadería ofrece una gran variedad de tartas por 22,50 euros y productos como las pachangas rellenas de crema pastelera que miden 30 centímetros. Todos sus dulces se puede acompañar de un buen café porque el local ofrece servicio de cafetería y sus productos pueden ser para llevar o para tomar allí.

Horario y ubicación

Panadería Los Majuelos se encuentra en la Avenida de los Majuelos 106, cerca del muñeco de nieve en La Laguna. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado su variedad de dulces.

Abre todos los días de 6:30 a 20:30 horas, en horario ininterrumpido. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.