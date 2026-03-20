El restaurante de este municipio que conquista con su gofio escaldado y carne a la parrilla: una parada obligatoria en Tenerife

En Tenerife hay restaurantes que cuneta con excelentes valoraciones que destacan tanto la calidad como el trato que ofrecen en el establecimiento. Más concretamente, en Buenavista del Norte hay un local que conquista los paladares de todos sus clientes gracias a su oferta gastronómica.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos visitaron recientemente el Mesón del Norte y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Parece increíble pero llevamos años recomendando este lugar y aún no habíamos ido nosotros y es que la fama que tiene, que podemos ya confirmar, la tienen ganada con años de mucho trabajo", aseguran.

Platos que se disfrutan en cada bocado

Los tiktokers hicieron muchos kilómetros para probar el sitio que les habían recomendado en numerosas ocasiones y finalmente se decidieron a visitarlo y probar sus diferentes elaboraciones. En su visitan, comenzaron por las croquetas de queso de cabra con mermelada de calabaza. El gofio escaldado les sorprendió porque "hay muy pocos sitios en Tenerife donde presenten el plato así, en Gran canaria lo ves un montón". Destacan la cebolla que ponen para utilizarla como cuchara y la cantidad de trozos de carne que trae el plato.

A continuación, el montadito de batata con mojo de azafrán, donde destacan el sabor del mojo. "Si este mojo lo tuvieran para llevar me pediría un bote", comenta Joana.

Carnes a la parrilla

Las carnes a la parrilla son el plato estrella del mesón. El solomillo de rubia gallega y el T-Bone de rubia gallega son dos de los platos más recomendados, ambos servidos junto a una piedra para que cada cliente se termine la carne a su gusto en la mesa. Además, ambos platos viene acompañados de guarnición.

La milhojas con chocolate, la crema catalana y el bienmesabe pusieron el broche final a la satisfactoria experiencia gastronómica. "Merece cada kilómetro que hemos hecho para llegar hasta aquí", aseguran los creadores de contenido.

Horario y ubicación

Restaurante Mesón del Norte se encuentra en la Carretera General Masca, 1, en Las Portelas (Buenavista del Norte). Cuenta con casi 3.000 reseñas que los califican con 4,8 estrellas en Google, destacando la cocina canaria que ofrecen y la calidad.

Abre de martes a jueves de 12:00 a 17:00 horas, y los viernes y sábados amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 19:00 a 22:30 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.