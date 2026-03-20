El PSOE de La Orotava reprocha a Linares que priorice el gasto en propaganda

La portavoz socialista, María Jesús Alonso, critica que el Gobierno municipal destine casi 300.000 euros a publicidad y publicaciones porque esa cuantía supera la que el Ayuntamiento de La Orotava presupuesta para comercio y el sector primario, por ejemplo. Eso ocurre «mientras numerosos proyectos clave continúan bloqueados tras años de espera», apostilla la concejal.

En ese listado de «proyectos clave», el PSOE menciona cuestiones estructurales como la aprobación del Plan General de Ordenación, del que asegura que «sigue sin resolverse, condicionando el crecimiento del municipio». A este argumento, los socialistas suman «la falta de avances en infraestructuras» también importantes para La Orotava, apunta, y enumera los aparcamientos de la zona centro, conocidos como ‘zona 7’, o la definición de espacios estratégicos como El Rincón y los accesos a la costa. Esta lista la completa con la incógnita del futuro del Teobaldo Power o del antiguo Hospital de la Santísima Trinidad, «que continúan sin una hoja de ruta clara». Todo ello configura un argumento que evidencia, a su juicio, «la ausencia de planificación del gobierno de Francisco Linares», el alcalde orotavense.

Alonso advierte en un comunicado que esta falta de ejecución «tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como en las oportunidades económicas del municipio», algo que sustenta en que afecta al comercio, la movilidad y el desarrollo sostenible de La Orotava.

Con esa perspectiva, la portavoz socialista en el Consistorio de la Villa defiende que «el problema no es solo que los proyectos no avancen», para volver a apuntar a Francisco Linares al afirmar que «es que el alcalde no tiene un modelo de municipio», sostiene. «La Orotava no puede seguir perdiendo oportunidades mientras se limita a comunicar lo que no ejecuta», incide la líder del grupo mayoritario de la oposición en el Consistorio.

María Jesús Alonso critica que el grupo de gobierno «ha puesto el foco en la autopromoción en lugar de en resolver los problemas reales del municipio». Al tiempo, destaca que «La Orotava atraviesa una etapa de clara falta de avances en actuaciones fundamentales». En su análisis, rechaza que el Ayuntamiento se convierta «en una máquina de propaganda al servicio del alcalde mientras los grandes proyectos siguen en un cajón. La ciudadanía necesita hechos, no anuncios», señala Alonso Hernández.

A pesar de la crítica, el Grupo Municipal Socialista reitera su disposición al diálogo para impulsar las iniciativas necesarias para el desarrollo de La Orotava, pero exige al alcalde nacionalista que «abandone la política de escaparate y se centre en gestionar, planificar y ejecutar». María Jesús Alonso reivindica que «la política municipal debe centrarse en mejorar la vida de la gente, no en sostener una estrategia de propaganda».

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La Orotava cuenta con un presupuesto superior a 60 millones de euros, aprobado por el Pleno con solo los votos del Gobierno municipal (CC), mientras el Partido Popular se abstuvo y el PSOE voto en contra, además de Asamblea por La Orotava. Linares defendió entonces que «consolida un modelo de gestión responsable y eficaz», permite avanzar en inversión social, modernización y proyectos que mejoran el bienestar de la ciudadanía y no se suben tasas ni impuestos, lo que supone un ahorro de más de un millón de euros para los vecinos.