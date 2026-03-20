Los Pinchitos, el mejor plan gastronómico para saborear en Semana Santa

En el histórico barrio marinero de San Andrés se encuentra uno de esos lugares que forman parte del imaginario gastronómico de Tenerife: el restaurante Los Pinchitos. Hablar de este establecimiento es hacerlo de más de seis décadas de historia, de una tradición familiar que ha sabido mantenerse fiel al producto y de una mesa que, generación tras generación, ha convertido el pescado fresco y el marisco en una auténtica seña de identidad culinaria.

Fundado en 1960 por Juan Alberto Cabello López y su esposa, Los Pinchitos nació con una idea sencilla pero poderosa: ofrecer a vecinos y visitantes lo mejor que daba el mar cada día. Desde sus primeros años, el restaurante se convirtió en punto de encuentro para quienes buscaban disfrutar de la cocina tradicional canaria elaborada con materias primas frescas y un trato cercano, casi familiar. Aquella apuesta por el producto local y por la cocina honesta fue cimentando una reputación que, con el paso del tiempo, ha terminado por convertir a este establecimiento en uno de los templos gastronómicos de referencia en la isla.

El relevo generacional ha sido clave para mantener viva esa esencia. Tras los fundadores, fue su hija quien asumió las riendas del negocio, preservando la identidad del restaurante y consolidando una clientela fiel que siempre ha encontrado en Los Pinchitos un lugar al que regresar. Hoy es el nieto de los creadores, Iván Hernández Cabello, quien lidera el proyecto. Bajo su dirección, el restaurante ha evolucionado con una mirada contemporánea, incorporando mejoras en la gestión, el servicio y la presentación de los platos, pero sin renunciar al alma que lo convirtió en un clásico imprescindible de San Andrés.

Ese equilibrio entre tradición y modernidad define hoy la propuesta culinaria de Los Pinchitos. En su cocina conviven recetas heredadas de generaciones anteriores con una interpretación más actual del recetario marinero, dando lugar a una fusión que respeta los sabores de siempre mientras introduce matices pensados para el comensal contemporáneo.

No es casualidad que el restaurante haya sido distinguido en 2025 con el reconocimiento de Restaurant Guru como el mejor establecimiento de comida de mar en Tenerife. Este sello internacional, basado en miles de valoraciones de clientes de todo el mundo, confirma lo que muchos tinerfeños y visitantes saben desde hace décadas: que Los Pinchitos es uno de los lugares imprescindibles para disfrutar del mejor pescado de la isla.

La oferta del restaurante gira en torno a la frescura del producto que llega cada día desde el mar cercano. Pescados a la espalda, mariscos de temporada y arroces que evocan la tradición costera forman parte de una carta que ha sabido consolidarse como referencia. Todo ello servido con un cuidado especial por los detalles y un servicio que acompaña la experiencia gastronómica con la cercanía y profesionalidad que caracterizan a las grandes casas.

La terraza del restaurante, abierta al ambiente marinero de San Andrés, se ha convertido además en uno de sus grandes atractivos. Sentarse a la mesa mientras la brisa del Atlántico recorre la calle es parte esencial de la experiencia. Es el lugar perfecto para disfrutar de un buen pescado recién preparado, de un arroz compartido entre amigos o de una mariscada en familia, convirtiendo cada comida en una celebración del producto y del paisaje.

Por eso, Los Pinchitos se ha consolidado como uno de los mejores planes gastronómicos durante todo el año, aunque fechas como la Semana Santa resultan especialmente propicias para redescubrirlo. En esos días en los que muchos buscan una escapada diferente, el restaurante ofrece la combinación perfecta: tradición culinaria, producto excepcional y el encanto de uno de los barrios marineros con más personalidad de Tenerife.

Después de una mañana de playa en Las Teresitas o de un paseo por San Andrés, detenerse en Los Pinchitos para abrir boca en buena compañía se convierte en una experiencia difícil de superar.

Más de sesenta años después de su apertura, Los Pinchitos sigue demostrando que la verdadera excelencia gastronómica nace de la constancia, del amor por la cocina y del compromiso con la tradición. Un legado familiar que hoy continúa escribiendo su historia y que confirma, una vez más, que en este rincón de San Andrés el mar también se saborea.