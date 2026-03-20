El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en La Caleta de Interián, en Garachico

El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en el barrio de La Caleta de Interián, en Garachico. El Ayuntamiento de la Villa y Puerto explica que la parte derruida es de titularidad pública y hay un proyecto para reponerlo y garantizar el acceso peatonal. Más allá, hay una zona privada de cultivo que se encuentra abandonada.

Cedió de madrugada

El muro cedió en la madrugada de este viernes 20 de marzo por la erosión continuada del viento y el mar. Tras ceder la piedra seca que compone el talud, quedó a la vista la parte de tierra de la plataforma. Actualmente, y desde hace ya varios años, la entrada al paseo que transcurre por encima está cerrado por peligro de derrumbe. Es una zona deteriorada desde hace casi una década.

El mar golpea con fuerza contra el muro socavando el material y provocando derrumbes como el que ocurrió de madrugada con uno de los frentes más violentos de la borrasca Therese. El barrio costero del litoral, dividido entre Garachico y Los Silos, es una de las zonas más afectadas por el temporal en la vertiente noroeste de Tenerife.

Cierre del acceso a la playa de Las Arenas

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte cerró los accesos a la playa de Las Arenas. El techo de un almacén agrícola se levantó por el viento en la calle del mismo nombre y que está en la entrada de la zona costera. La incidencia tuvo lugar en torno a las 13:00 horas. Bomberos de Tenerife intervinieron, aunque no pudieron retirar el techo por la violencia de las rachas de viento. Por motivos de seguridad, el Consistorio buenavistero decidió que era mejor prohibir el acceso a la playa.

La carretera TF-42 continúa cerrada a su paso por la Villa y Puerto. La Policía Local anunció que permanecería de esta manera hasta, al menos, el paso de la pleamar que llegó a las 14:10 horas. La vía que transcurre por la costa de Los Silos, desde Sibora hasta La Caleta de Interián también continúa vallada al igual que la carretera de Tierra del Trigo.