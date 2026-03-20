Lope Afonso, Yolanda Moliné y Águeda Fumero visitan al ADEIN Tenerife
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y las consejeras de Deportes, Yolanda Moliné, y de Acción Social, Águeda Fumero, acudieron este miércoles al Pabellón Sergio Rodríguez (Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra) para felicitar al equipo tinerfeño de baloncesto en silla de ruedas por proclamarse campeones de la Copa BSR.
El conjunto tinerfeño, conveniado con la Fundación CB Canarias, venció al Sureste Gran Canaria (49-59) en una final disputada a finales del mes de febrero en Móstoles. Además, vienen de debutar en competición europea, concretamente en la Eurocup 3, el fin de semana pasado con una fase de grupos jugada en Vélez (Málaga).
El Santa Cruz Adein Tenerife afronta en estos momentos la recta final de la Superliga, máxima categoría de esta modalidad, ocupando el décimo puesto, y siendo unos claros referentes en el deporte inclusivo.
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