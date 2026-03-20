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La Laguna registra importantes desperfectos en sus piscinas naturales por la borrasca Therese

El oleaje de las últimas horas ha provocado daños en las instalaciones costeras de Jóver, Bajamar y Punta del Hidalgo

Destrozos en el litoral de La Laguna por la borrasca Therese

Destrozos en el litoral de La Laguna por la borrasca Therese

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Destrozos en el litoral de La Laguna por la borrasca Therese / El Día

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La Laguna

El litoral costero de San Cristóbal de La Laguna ha sufrido gran parte de las consecuencias de las primeras horas de la borrasca Therese en el municipio. Las piscinas naturales de Jóver, Bajamar y Punta del Hidalgo registraban esta mañana importantes daños derivados del fuerte oleaje que afectó a estos enclaves marítimos, especialmente durante la pasada madrugada.

El concejal y el personal técnico del Área de Obras, Infraestructuras, Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna han realizado esta mañana una inspección de estas instalaciones públicas para evaluar los daños, recoger el material dañado y almacenarlo para su posterior reposición y realizar un seguimiento a este fenómeno adverso que aún sigue vigente.

El edil del Área en el Consistorio, Ángel Chinea, explicó que “los principales daños registrados en las últimas horas tienen que ver con el levantamiento de baldosas en el borde y en las zonas de acceso a estas piscinas naturales, la caída de parte del vallado perimetral que rodea estos espacios y la afección a escaleras y otros elementos de uso público”.

Evitar acceder a la costa

“Nuestro litoral suele registrar este tipo de episodios asociados a borrascas, por lo que mantenemos activo durante todo el año un servicio de mantenimiento y reposición de material, una vez concluyen estos fenómenos y se dan las condiciones para actuar sobre el terreno y poder reabrir las piscinas con todas las garantías de seguridad”, agregó el representante municipal.

Ángel Chinea recalcó la necesidad de seguir las recomendaciones de las administraciones públicas, evitando acceder a estos enclaves costeros que permanecen cerrados durante la vigencia de estas alertas meteorológicas por vientos, lluvias y, especialmente, fenómenos costeros adversos.

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“Somos conscientes de la cercanía de las fechas de Semana Santa, por lo que procuraremos acelerar al máximo los trabajos de adecuación y reparación en estas piscinas, siempre garantizando la seguridad de los bañistas y la estabilización de este material. Aun así, ya estamos valorando desde este Departamento alguna contratación adicional al servicio de mantenimiento, teniendo en cuenta la virulencia del temporal, los daños ocasionados hasta el momento y lo que pueda suceder en los próximos días”, aseveró Chinea.

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