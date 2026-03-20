"Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico" en Tenerife por la borrasca Therese
Un letrado de la Administración de Justicia decide utilizar la ironía y el humor sobre el mal tiempo en su aviso a usuarios del Palacio de Justicia de Santa Cruz
"Si llega a leer esto, gracias por jugarse la vida al venir, pese a este temporal apocalíptico" en Tenerife por la borrasca Therese.
El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife decidió aplicar la ironía y el humor para dirigirse a personas que estaban citadas para este viernes para acudir a juicios rápidos.
En el aviso que se podía ver en la entrada a la sala de vistas número 5, se afirma: "A todos los que el presente vieren y entendieren, se hace saber...".
Devastación
El funcionario explica que, "si ha sido citado para un juicio rápido de hoy, se han suspendido todos como consecuencia de la asombrosa e inexistente alerta meteorológica que ha devastado la Isla".
Con carácter informativo, expone que, "si necesita un justificante de asistencia, una fe de vida o similar, diríjase al Juzgado de lo Penal número 3...".
También advierte de que, "si además quiere aprovechar el viaje, diríjase al mismo juzgado para dejarle ya citado".
Para rematar el aviso, el letrado de la Administración de Justicia sugiere: "Y recuerde, a mal tiempo, buena cara".
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