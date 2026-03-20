La DGT lo hace oficial: los conductores tinerfeños deben revisar si tienen alguno de estos modelos de baliza V-16 retirados por el organismo

La baliza V16 entró en vigor el 1 de enero de 2026 con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las averías o accidentes de tráfico. Desde entonces los conductores están obligados a llevarla en las guanteras o en el lateral de los vehículos para poder acceder a ella fácilmente en caso de sufrir una avería o accidente en las carreteras españolas.

La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) busca evitar que los conductores pongan en riesgo tanto sus vidas como la del resto de conductores de la vía en casa de tener que señalizar una avería. "Además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación", explica la DGT.

Este dispositivo se encarga de sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia y según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg.

La DGT ya retiró cuatro dispositivos

La DGT ya retiró cuatro modelos por motivos administrativos.

Don Feliz V16IoT (certificado PC24020029) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

(certificado PC24020029) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic The Boutique For Your Car V16IoT (certificado PC25020290) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

(certificado PC25020290) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic Ikrea V16IoT (certificado PC25060006) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic

(certificado PC25060006) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic Call SOS, modelo XL-HZ-001-VC (certificado 2024060583G1) – Ditraimon SL

Nuevas balizas retiradas

Existen una serie de requisitos que deben cumplir las balizas V-16 para conseguir ser homologadas por la DGT. Recientemente, Tráfico ha vuelto a actualizar el listado de los dispositivos de preseñalización V-16 y han eliminado otras cinco balizas:

V16eurolight

ISSE Safety Light

ISSE Safety Light 2

Dunlop V16

Swiss Drive V16

Los conductores que quieran consultar a validez de su dispositivo de emergencia deben consultar el listado que facilita la Dirección General de Tráfico en su página web oficial. Además, lo van actualizando tras la retirada de varias balizas.

La DGT descarta más modelos de baliza V-16 / neomotor

¿Pueden recibir sanciones los conductores por llevar alguno de los modelos retirados?

La DGT aclara que los conductores pueden continuar utilizando estas balizas V-16 si ya contaban con ellas, sin recibir una multa por ello. Esto se debe a que tráfico explico que estos dispositivos siguen siendo válidos hasta el fin de su vida útil, aunque hayan dejado de venderse.

Por lo tanto, los conductores que cuenten con alguno de los modelos retirados puede seguir utilizándolos con seguridad y tranquilidad, ya que la DGT no multa por utilizar estos dispositivos, sino que lo hace por no llevar la baliza V-16 con multas de hasta 200 euros.