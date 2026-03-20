El emblemático Drago Milenario, símbolo indiscutible de la naturaleza canaria y baluarte del patrimonio natural de Tenerife, se convertirá en el protagonista absoluto de una nueva iniciativa cultural. El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), en colaboración directa con el Parque del Drago, ha anunciado el lanzamiento del I Concurso de Fotografía Parque del Drago, una invitación abierta a profesionales y aficionados de la imagen para capturar la esencia de este entorno único.

El certamen nace con un propósito que trasciende lo puramente estético. El objetivo principal es poner en valor la fotografía de naturaleza como una herramienta de sensibilización ambiental. A través del visor de la cámara, se busca que los participantes retraten la majestuosidad del ejemplar milenario y reflejen la singularidad del ecosistema que lo rodea, promoviendo siempre el respeto absoluto por el entorno.

Esta iniciativa cuenta además con el respaldo de la Concejalía de Turismo e Icodtesa, que dirige el edil Gerardo Rizo, reforzando la apuesta institucional por vincular promoción turística y sostenibilidad, en coordinación con la dirección de FICMEC, liderada por el cineasta David Baute, cuya trayectoria ha consolidado al festival como referente en la divulgación medioambiental.

Un escenario de leyenda

El Parque del Drago, ubicado en el municipio de Icod de los Vinos, es un espacio donde la historia, la mitología y la ciencia convergen. La convocatoria del concurso anima a los fotógrafos a explorar ángulos inéditos, juegos de luces y sombras sobre la corteza del Dracaena draco y la rica biodiversidad de especies endémicas que conviven en el recinto. Desde FICMEC subrayan que esta alianza con el Parque refuerza el compromiso de las instituciones por visibilizar los tesoros naturales de las islas.

Plazos y participación

El periodo de recepción de obras ya se encuentra abierto y los interesados podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 30 de abril de 2026.

Aunque el certamen pone el foco en la creatividad y la técnica, uno de los grandes atractivos de esta primera edición es el reconocimiento al talento mediante premios en metálico. Estos galardones buscan incentivar la participación y premiar la excelencia de aquellas imágenes que mejor logren sintetizar la belleza del parque bajo criterios de originalidad y calidad artística.

Para garantizar la igualdad de condiciones y el rigor del concurso, la organización ha habilitado un apartado específico en su plataforma digital. Todos los detalles técnicos pueden consultarse en www.ficmec.es