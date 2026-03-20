Cerrada la carretera de Costa Caricia en Bocacangrejo por el hundimiento de la calzada por la borrasca Therese

El acceso al núcleo costero de Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario, permanece restringido tras el hundimiento parcial de la calzada registrado en la carretera de Costa Caricia durante la madrugada de este viernes, como consecuencia de las intensas lluvias asociadas a la borrasca Therese.

Según ha informado el Ayuntamiento de El Rosario, el incidente se produjo poco después de las dos de la madrugada, cuando las precipitaciones provocaron el "descalzamiento de calzada" en un tramo del carril en sentido descendente, obligando a las autoridades municipales a actuar de forma inmediata para garantizar la seguridad vial.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, efectivos de la Policía Local y de Protección Civil procedieron a señalizar la zona afectada y a limitar el tráfico, estableciendo restricciones de acceso para evitar riesgos a conductores y peatones. El operativo ha sido supervisado desde primera hora por el alcalde del municipio, Escolástico Gil, quien ha seguido de cerca la evolución de la situación y la coordinación de los servicios de emergencia.

Acceso cerrado por Costa Caricia

A través de un bando municipal, el regidor municipal ha decretado esta misma madrugada la prohibición del acceso hacia Bocacangrejo y Playa La Nea por la carretera de Costa Caricia debido a la inhabilitación del carril descendente. No obstante, se permite el paso exclusivamente a los vecinos de Costa Caricia y Bocacangrejo, así como a vehículos cuyo peso no supere los 3.500 kilos.

Para garantizar la conectividad de la zona, el acceso a Playa La Nea deberá realizarse temporalmente por Radazul, itinerario habilitado mientras se desarrollan las labores técnicas y de evaluación de los daños ocasionados en la vía.

Trabajos para restituir la normalidad

El Ayuntamiento ha señalado que durante la jornada continúan los trabajos destinados a restituir la normalidad lo antes posible, al tiempo que se mantiene la vigilancia ante posibles nuevas incidencias derivadas del episodio meteorológico. Este suceso se suma a otras actuaciones registradas durante la noche en distintos puntos del área metropolitana de Tenerife a causa de las lluvias intensas de la borrasca Therese.

Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia hasta que la vía pueda reabrirse con plenas garantías.