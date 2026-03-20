El Cabildo aprueba las bases de las subvenciones a la cantera deportiva con un presupuesto histórico de 2,5 millones

El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy, 18 de marzo, en Consejo de Gobierno las bases y la convocatoria de las subvenciones destinadas a la Ayuda a la Cantera para 2026, una de las líneas de apoyo más importantes de la Consejería de Deportes para el desarrollo del deporte base en la isla.

El vicepresidente Lope Afonso y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, subrayaron la relevancia de esta convocatoria para el tejido deportivo insular. “En el ámbito deportivo traemos una de las convocatorias más importantes del año para nuestros clubes: las subvenciones destinadas a la ayuda a la cantera de las entidades deportivas de Tenerife para este año 2026”, explicaron.

Con esta línea de actuación se espera que en esta convocatoria se puedan beneficiar cerca de 400 clubes de la isla que representan a más de 35.000 deportistas.

Yolanda Moliné destacó que el Cabildo realiza este año un esfuerzo económico sin precedentes para reforzar el apoyo al deporte base. “Hemos aprobado un presupuesto histórico de 2.500.000 euros, lo que supone un incremento de cien mil euros con respecto al ejercicio anterior. Es una apuesta clara por la formación deportiva y por el trabajo que realizan nuestros clubes con los más jóvenes”, señaló.

Como principal novedad de esta convocatoria, la consejera explicó que se ha establecido una cuantía fija por deportista con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y previsión a las entidades deportivas. “Para dar una certidumbre absoluta a los clubes, hemos fijado un valor exacto por deportista. Otorgaremos 72 euros por cada licencia federativa definitiva que tenga la entidad de menores de 18 años o de deporte adaptado”, indicó.

Según explicó Moliné, estas ayudas permitirán a los clubes afrontar algunos de los gastos esenciales de la actividad deportiva base. “Con estos fondos ayudamos a cubrir costes como las licencias, los seguros deportivos o los arbitrajes, respaldando así el trabajo fundamental que realizan las entidades deportivas en la formación de nuestros jóvenes”, concluyó.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días (20) hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las bases completas y la información detallada sobre el procedimiento de solicitud estarán disponibles en la Sede Electrónica del Cabildo de Tenerife.

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Finalmente, el Cabildo de Tenerife recuerda a clubes, deportistas, federaciones y entidades deportivas que el área de Deportes dispone de un servicio informativo vía Whatsapp en el que pueden mantenerse al tanto sobre la publicación de todas sus convocatorias de subvenciones deportivas. Un servicio anónimo, gratuito y confidencial al que pueden registrarse sin dar ningún dato personal enviando un mensaje vía whatsapp al 690 372 773.