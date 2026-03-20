La borrasca Therese sacude Canarias con rachas de viento de más de 120km/h

La borrasca Therese ha golpeado con fuerza Canarias durante la madrugada de este viernes, dejando rachas de viento que han alcanzado e incluso superado los 120 km/h en islas como Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las ráfagas más intensas se han registrado en zonas altas y medianías. Destacan los 123 km/h en Suerte Alta (Gran Canaria), 122 km/h en Izaña (Tenerife) y 119 km/h en el Alto Igualero (La Gomera). También se han superado los 100 km/ en varios puntos, como Tejeda, La Aldea de San Nicolás, Agüimes y el entorno de las Cañadas del Teide.

El viento ha venido acompañado de lluvias persistentes y localmente intensas. Desde medianoche, se han acumulado más de 55 litros por metro cuadrado en San Mateo (Gran Canaria), cerca de 50 litros en Las Tirajanas y más de 40 litros en las Cañadas del Teide, en Tenerife. A estas cifras se suman los importantes registros de las últimas 24 horas, con especial incidencia en El Hierro.

Therese ha dejado temperaturas invernales

El temporal también ha dejado temperaturas invernales en zonas de cumbre. Aunque la madrugada ha sido menos fría que la anterior, se han vuelto a registrar valores bajo cero en puntos como el Roque de los Muchachos, en La Palma (-1,5 ºC), y en Izaña (Tenerife), donde los termómetros han bajado hasta los -0,5 °C.

Pese al ambiente invernal en altura, Canarias ha vuelto a registrar algunas de las temperaturas más suaves del país a primera hora del día, con más de 20 ºC en zonas costeras de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante esta situación, todas las islas continúan en estado de alerta y sin actividad escolar como medida preventiva, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la borrasca en las próximas horas.