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La borrasca Therese golpea Tenerife con derrumbes de muros en La Caleta de Interián y cortes de tráfico en Garachico

La Caleta de Interián concentra las principales incidencias del temporal, con el derrumbe de un muro, calles cortadas y la TF-42 continúa cerrada por el fuerte oleaje

Fuerte oleaje en Garachico

Fuerte oleaje en Garachico / Arturo Jiménez

Leticia Dorta Lemus

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese sigue dejando incidencias en la Isla Baja, donde el viento y el fuerte oleaje están complicando la jornada en núcleos como La Caleta de Interián y Garachico por los daños materiales y los cortes de tráfico.

El punto más afectado está siendo La Caleta de Interián, donde el derrumbe de un muro ha obligado a cerrar una calle. También en la calle Agustín de Bethencourt se ha registrado un desprendimiento similar en un solar, lo que ha hecho necesario cortar de forma provisional la vía para facilitar las labores de limpieza y garantizar la seguridad.

A esta situación se suma el cierre de la carretera TF-42, que permanecerá clausurada al menos hasta la pleamar prevista a las 14:10 horas, una medida adoptada por precaución ante el fuerte impacto del mar en la costa. Mientras que la carretera de la costa de Los Silos, que conecta la zona de Sibora con el barrio de La Caleta de Interián, sigue cerrada.

Destrozos en la carretera de Bocacangrejo junto al mar por la borrasca Therese

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El Día

Según el parte de incidencias de la Policía Local, el viento está siendo el fenómeno que más problemas está causando en el municipio, por encima de la lluvia. Las fuertes rachas han provocado la rotura y retirada de señales verticales en La Caleta de Interián, además del desplazamiento de contenedores en distintos puntos como San Pedro, Las Cruces y el casco urbano.

El temporal también ha dejado otros daños. En la plaza Constanza de Ponte se ha registrado la rotura de una farola tras el paso de un tráiler, mientras que en la iglesia de La Caleta se ha producido la caída del portón de entrada de materiales.

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Ante este escenario, se ha solicitado al Cabildo de Tenerife el refuerzo de los puntos de corte en la TF-42 para garantizar la seguridad de los conductores y reducir riesgos mientras persistan las condiciones adversas.

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