Una avería en las líneas de media tensión deja sin luz a 1.200 vecinos en Fasnia, Guía de Isora y Adeje por el fuerte viento de la borrasca Therese

Una avería en las zonas aéreas de las líneas de media tensión deja sin luz a 1.200 vecinos en Fasnia, Guía de Isora y Adeje. El fuerte viento de la borrasca Therese dejó sin suministro eléctrico desde la madrugada a estos tres puntos del sur de Tenerife. Endesa actúa desde entonces para restablecer la luz sin éxito.

Las rachas de viento, de más de 100 kilómetros por hora, imposibilitan que se devuelva el suministro. Los operarios de Endesa no pueden subirse a las torretas para localizar el problema y solucionar la avería. Según la compañía eléctrica, no se trata de un percance que se pueda solventar desde el centro de control de manera remota, sino que se tiene que desplazar personal a campo.

Sin plazo para una solución

Endesa no se atreve a dar un plazo estimado para que vuelva la luz en Fasnia, Guía de Isora y Adeje. Hasta que el viento no se calme y no suponga un peligro para la integridad física de los trabajadores, no se solucionará.

Efectos de la borrasca Therese en Tenerife / Arturo Jiménez

Concretamente, la avería eléctrica en Fasnia afecta a las medianías. Unos 200 vecinos de los barrios de La Sombrera, Sabina Alta y Cruz del Roque permanecen sin luz desde la pasada madrugada.

Desde Endesa confirman que Tenerife es la isla más afectada en cuanto al suministro eléctrico debido a la borrasca Therese. En total, en Canarias se han realizado 40 intervenciones, casi todas en territorio tinerfeño. También destacan una avería en La Palma que perjudica a bastantes municipios. Los vientos y la tormenta eléctrica dificultan su solución.