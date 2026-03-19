Los vecinos de Fasnia recogen firmas para exigir la construcción del centro de salud

La población de Fasnia emprende una campaña de recogida de firmas para reivindicar el nuevo centro de salud. Con su rúbrica, cada firmante manifiesta que su construcción «es una necesidad urgente para nuestro municipio». Pese a las demandas vecinales «y a la importancia que este servicio tiene» para garantizar una atención sanitaria «digna y cercana», quienes participan en esta iniciativa se quejan de que «no está siendo tratado como una prioridad por el Gobierno de Canarias».

El objetivo de la iniciativa es solicitar al Ejecutivo autonómico «que priorice de manera inmediata la redacción del proyecto y la construcción del nuevo consultorio médico». Los firmantes entienden que se trata de «una demanda justa y necesaria para los vecinos y vecinas, así como para los y las profesionales sanitarios que ejercen en el municipio».

«No vamos a parar», escribe el alcalde de Fasnia, Luis Javier González, en sus cuentas en redes sociales para respaldar la recogida de firmas porque «no existe partida asignada a este proyecto» en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud para el actual ejercicio. Así respondió el Gobierno canario a la diputada regional Nira Fierro, a quien también informó de que no figura «dentro de las prioridades marcadas por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife para el plan de infraestructuras de 2026».

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Fasnia compró y cedió el suelo requerido para la construcción del centro «siguiendo las indicaciones de la propia Consejería de Sanidad», tal y como sostiene el regidor fasniero.

En la actualidad, Fasnia cuenta con un centro de salud situado en el casco urbano, instalaciones que carecen de un espacio específico para urgencias ni dispone de un lugar adecuado para los profesionales sanitarios que, en ocasiones, «tienen que utilizar un baño del centro para poder preparar un café». Se trata de un inmueble que presenta los defectos propios del uso y el paso del tiempo. A juicio del alcalde, proceder a su ampliación o crear un nuevo edificio «es una necesidad sanitaria evidente para el municipio».

La ampliación del consultorio fue la propuesta inicial con el compromiso, incluso de hacerlo con recursos municipales, «pero desde la Consejería de Sanidad se trasladó que la prioridad era construir un nuevo centro sanitario, recomendando destinar esos recursos a la compra de suelo para el futuro edificio». Así lo hizo el Ayuntamiento.

Además de la compra y cesión del suelo, recuerda el regidor que en el presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2023 se incluyó una partida para redactar el proyecto del nuevo centro médico de Fasnia, partida eliminada en 2024 «con el argumento de que la actuación podría financiarse con una partida genérica para proyectos sanitarios». Asimismo, fue elaborado «el programa funcional del centro y se procedió a la realización de catas en el terreno» disponible para realizar la nueva obra.

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La recogida de firmas entre la población fasniera y cuantas personas quieran apoyan la iniciativa comenzó anteayer. Las hojas están disponibles en los establecimientos comerciales y las sedes de los colectivos del municipio.