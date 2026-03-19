Temeridad en la tormenta: windsurfistas y turistas ignoran las alertas por la borrasca Therese en Tenerife

Las alertas y advertencias de las administraciones públicas por el paso de la borrasca Theresepasan inadvertidas para algunos deportistas y turistas. Son casos excepcionales pero pueden costar muy caros ante una situación de alto riesgo como esta. Los primeros aprovechan las condiciones adversas para practicar windsurf y los segundos no son capaces de respetar las señales.

Windsurf en Los Silos

Varios windsurfistas intentan capear las olas por fuera de la piscina de Los Silos sin demasiado éxito. Tres personas estaban en el mar junto a una moto de agua que los empujó, en primer lugar, orilla adentro y más tarde tuvo que remolcarlos de nuevo a la zona conocida como El Puertito al no poder levantar la vela.

Uno de ellos, consiguió surfear en varias ocasiones las olas que Therese está brindando a la costa noroeste de Tenerife, mientras que los otros dos flotaron en el agua sin más. No se trata de simples aficionados, sino de deportistas profesionales que aprovecharon el oleaje para desplegar las velas a pesar de las prohibiciones. En el litoral silense ondea la bandera roja y la señalización no permite el baño en el mar. La Policía Local cerraba horas antes la carretera de la costa que se encuentra a un kilómetro escaso de donde los windsurfistas decidieron practicar esta disciplina.

Senderistas temerarios

La temeridad también llegó a Anaga. Los turistas ignoraron las advertencias y alertas por la borrasca Therese adentrándose en los senderos del parque rural. Al inicio de los caminos existe señalización clara que prohíbe el paso, pero los turistas deciden emprender el camino.

Algunos vecinos de la zona mostraban su indignación con la situación: "Los senderos están cerrados, pero el turismo sigue subiendo a Anaga. Sin respeto a nada. Anaga sin alertas y sin ley", reclaman. "Si ocurriera una emergencia, tendríamos que estar pendientes de que toda esta gente saliera de aquí. Ponen una alerta y la alerta es que suba todo el mundo al Macizo", añaden.

El Día

Además, el Puertito de Güímar fue el escenario para darse un paseo por las olas en paddle surf. Hasta cuatro deportistas se adentraron en la bahía güimarera y sortearon las ondas que se sucedieron con calma.