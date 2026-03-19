Estas son las redes sociales y webs imprescindibles para informarse del mal tiempo en Canarias y evitar bulos

Todos los equipos de emergencia de Tenerife están desplegados por toda la isla para garantizar la seguridad ante la llegada de una nueva borrasca, Therese, y las alertas por lluvias, viento, nieve y mala mar decretadas por el Gobierno de Canarias.

Ante el riesgo de que se produzcan fenómenos adversos es vital mantenerse informado. Y más en situaciones que tienen que ver con la meteorología, cuyas predicciones pueden cambiar en cuestión de minutos. No hay que olvidar que Canarias es un territorio insular en medio del Atlántico y el acierto es más complicado.

Los expertos en protección civil aconsejan seguir los canales oficiales y los grandes medios de comunicación para obtener noticias veraces y saber en cada momento cómo se encuentra la situación y cuáles son las medidas de autoprotección a adoptar en cada punto de Tenerife.

Estos son los enlaces oficiales a redes sociales y páginas webs que se deben seguir en caso de fenómenos adversos como los de la borrasca Therese para obtener información puntual sobre la evolución de los acontecimientos.

Es imprescindible no fiarse de las aparentes mejorías que se puedan producir de forma puntual en el tiempo ni dudar de los partes meteorológicos, teniendo en cuenta que las predicciones pueden cambiar en cualquier momento por multitud de factores.

La Aemet ofrece, tanto a través de su página web como de sus redes sociales, especialmente en X, partes permanentes sobre la situación del tiempo. Su delegación en Canarias cuelga datos puntuales, incluidos balances, que son de gran utilidad.

La web es una herramienta potente para conocer los datos en todas las Islas, como temperaturas máximas y mínimas, rachas de viento o precipitaciones. También informa sobre la situación del mar. Para ver las cifras de cada jornada, en la ventana superior hay que entrar en "El Tiempo", "Observación", "Hoy y últimos días" y marcar en el mapa Canarias. Ahí aparecerán los resúmenes diarios.

Si lo que se quiere es conocer la predicción de las jornadas siguientes, hay que entrar en "El Tiempo" y "Predicción". Ahí se abren unas ventanas sobre lo que se busca de forma específica, como avisos, municipios, playas, montañas, etc.

Los perfiles oficiales de información del área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 112 es muy activo. Cuelga las alertas y los avisos. ¿Cuál es la diferencia? Aviso es información meteorológica, mientras que alerta es un nivel superior con conlleva medidas de prevención y respuesta ante un riesgo.

En redes sociales, el 112 es más completo y se actualiza más en X (antigua Twitter). Allí no solo aparecen avisos o alertas, sino también incidencias y consejos que debe seguir la población para autoprotegerse. Enlaza incluso tuits de otros organismos que brindan datos decisivos para tener una comprensión más completa sobre lo que está ocurriendo.

El Cabildo de Tenerife ofrece varias herramientos en internet para estar puntualmente enterado de todo lo que ocurre cuando llega una borrasca o cualquier otro fenómeno climático adverso. Como otras instituciones, es especialmente activo en X.

Es especialmente útil a la hora de enterarse de las medidas de prevención que se adoptan en todo el territorio insular. Por ejemplo, cierre de carreteras, áreas recreativas, senderos... Acompaña sus tuits con vídeos sobre comparecencias de prensa y balances.

Aparte de las redes sociales, la corporacion tinerfeña tiene la web Centro de Información de Carreteras. Da la situación de las diferentes vías de la isla en tiempo real. Es especialmente necesaria para conocer si se han cerrado o abierto, por ejemplo, los accesos al Teide cuando se produce una nevada.

Ayuntamientos

Otro recurso esencial para encontrar datos más precisos son los perfiles de los ayuntamientos y sus policías locales. Unos más que otros, la mayoría mantienen informadas a sus poblaciones sobre medidas concretas a seguir en caso de fenómenos adversos: incidencias, alertas, cierres de calles, consejos...

Entre las organizaciones no gubernamentales destaca Cruz Roja, que es la que tiene mayor alcance en las Islas. En este momento, como consecuencia de la borrasca Therese, Cruz Roja gestiona tres albergues habilitados por el Cabildo de Tenerife en caso de necesidad de evacuación o para atender a personas sin hogar.

La organización tiene todo listo en el Polideportivo Municipal de Adeje (Avenida Palo Mayor, 60 plazas), en Puerto de la Cruz (El Doctoral, 20 plazas) y en Santa Cruz de Tenerife (El Tablero, 50 plazas), incluidas camas, comida y botiquines. Lo detalla en su perfil de X.

El Consorcio de Bomberos de Tenerife también es muy activo en las redes sociales en caso de fenómeno adverso, sobre todo en X y Facebook. Por ejemplo, en este momento tiene destacado un tuit en X sobre consejos para prevenir accidentes por las fuertes rachas de viento.

En otro tuit, Bomberos de Tenerife comenta: "Prevención, responsabilidad y prudencia. Ante la llegada de una nueva borrasca, pedimos a la ciudadanía seguir las recomendaciones del 112 para evitar incidentes. La mayor parte de las emergencias pueden evitarse".

No está de más repasar los planes de emergencias en la web del Gobierno de Canarias, que detallan todas las medidas que se contemplan para frontar cualquier contingencia adversa, desde tormentas y fuerte oleaje hasta una erupción volcánica.

Ayuda a conocer bien la nomenclatura, interpretar la información y saber qué hacer en caso de que las propias personas o sus bienes estén en peligro. Cuanto más conocimiento se tenga de las armas administrativas que tienen las Islas para defenderse de cualquier adversidad, mejor.

Otra de las organizaciones, en este caso de voluntarios, que ofrecen información últil en caso de tormenta, mala mar, viento o calima. En este momento destaca en su perfil X la situación en Canarias por la borrasca Teherese.

Dado que los fenómenos adversos del tiempo pueden provocar la suspensión de las clases, como ha ocurrido ahora con la borrasca Therese en los niveles de primaria, secundaria y universidad, es aconsejable consultar los perfiles oficiales en las redes sociales de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o la Universidad de La Laguna, en el caso de Tenerife.