EN DIRECTO | La borrasca Therese pone en jaque a Tenerife: última hora de incidencias, lluvias y alerta por viento

La borrasca Therese ya se está dejando sentir en Canarias. En la isla de Tenerife ya se están notando las primeras lluvias importantes. Aun así, lo peor se prevé que sea durante la jornada del jueves.

Therese traerá a la isla lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y el oleaje en la isla. De hecho, para ese día estarán activos avisos amarillos y naranjas en la isla. Sigue en directo la evolución del tiempo durante el paso de la borrasca.

Efe La borrasca Therese deja un centenar de incidencias en Canarias El servicio de urgencias 112 informa de que la mayoría de sucesos ha estado relacionada con el viento sin que se hayan producido hechos de gravedad

La naviera Fred. Olsen Express actualiza los trayectos cancelados en la ruta costera de La Gomera por la borrasca Therese. El viaje de las 17:20 continúa programado, pero está sujeto a las condiciones metereológicas.

La empresa de transporte Titsa avisa de la cancelación de varias rutas en guagua de acceso al Teide por la borrasca Therese.

El Cabildo de Tenerife avisa del cierre de todos los accesos al Teide por el efecto de la borrasca Therese.

El Cabildo de Tenerife habilita dos albergues, en Adeje y Puerto de la Cruz, este jueves, 19 de marzo, y cierra los accesos al Teide por las fuertes rachas de viento.

La naviera Fred. Olsen Express cancela la ruta costera de La Gomera, operada por el mini ferry Benchi Express, este jueves, 19 de marzo, por el mal tiempo derivado de la borrasca Therese.

La borrasca Therese no ha dejado incidencias destacables durante la noche en la isla de Tenerife, salvo un desprendimiento de piedras en la vía TF-12, que ya ha sido retirado por los operarios de Carreteras.

La nieve que ha dejado este jueves, 19 de marzo, la borrasca Therese en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, en imágenes: Coches cubiertos por la nieve en el Parador Nacional del Teide por la borrasca Therese. / El Día

Así amanece el Parque Nacional del Teide este jueves, 19 de marzo, con la nevada de la borrasca Therese. Las imágenes corresponden a la entrada por el sur en el cruce con la carretera de Chio. El Día